Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VENEZUELA
EPA COLOMBIA
MASACRE EN MESITAS
ÁLVARO URIBE
MILLONARIOS EN CRISIS
DAYRO MORENO
EDWIN CARDONA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / "Ahora somos tres": Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi al anunciar la adopción de una niña

"Ahora somos tres": Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi al anunciar la adopción de una niña

La llegada de la bebé coincide con el final de temporada de Stranger Things.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: agosto 21, 2025 10:01 p. m.
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Millie

Millie Bobby Brown, reconocida mundialmente por su papel como Eleven en Stranger Things, sorprendió a sus seguidores al compartir una noticia personal: junto a su esposo Jake Bongiovi, ha adoptado a una niña.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Con un breve, pero emotivo mensaje publicado en Instagram, la actriz de 21 años expresó que este nuevo paso en su vida lo afrontan con entusiasmo, pidiendo además respeto por su intimidad en esta etapa. “Ahora somos tres”, escribió en la publicación firmada por ella y su pareja.

Últimas Noticias

  1. Carlos Molina
    El presentador compartió set con Martín de Francisco.
    Tomado de redes.

    Martín de Francisco despide a Carlos 'Cerdo' Molina: “Gracias por un personaje inolvidable”

  2. Carlos Molina
    Carlos Molina era un presentador destacado en Colombia.
    Tomado de redes.

    Falleció Carlos “Cerdo” Molina, figura entrañable de 'El Siguiente Programa' y 'La Tele Letal'

La noticia llega poco después de que Brown y Bongiovi celebraran su boda el año pasado en una ceremonia privada en Estados Unidos, tras comprometerse en 2023. Su unión ya había generado gran revuelo entre fanáticos y medios, en parte por la juventud de ambos y por el linaje artístico de Jake, hijo del legendario músico Jon Bon Jovi.

Entre maternidad y el adiós a Stranger Things

El anuncio coincide con un momento clave en la carrera de la actriz británica: el regreso de Stranger Things a la pantalla. La quinta y última temporada debutará el próximo 26 de noviembre en Netflix, dividida en tres entregas que culminarán el 31 de diciembre.

La producción, que marcó un antes y un después en el género de ciencia ficción juvenil, contará con ocho capítulos y la participación de todo su elenco principal, incluidos Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Winona Ryder, David Harbour y Maya Hawke.

Publicidad

Con la maternidad recién estrenada y la despedida de la serie que la catapultó a la fama, Millie Bobby Brown se prepara para cerrar un ciclo mientras abre otro, ahora fuera de los reflectores, en su nueva faceta como madre.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL
Con información de EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Actores Famosos