"Ahora somos tres": Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi al anunciar la adopción de una niña

Millie Bobby Brown, reconocida mundialmente por su papel como Eleven en Stranger Things, sorprendió a sus seguidores al compartir una noticia personal: junto a su esposo Jake Bongiovi, ha adoptado a una niña.

Con un breve, pero emotivo mensaje publicado en Instagram, la actriz de 21 años expresó que este nuevo paso en su vida lo afrontan con entusiasmo, pidiendo además respeto por su intimidad en esta etapa. “Ahora somos tres”, escribió en la publicación firmada por ella y su pareja.

La noticia llega poco después de que Brown y Bongiovi celebraran su boda el año pasado en una ceremonia privada en Estados Unidos, tras comprometerse en 2023. Su unión ya había generado gran revuelo entre fanáticos y medios, en parte por la juventud de ambos y por el linaje artístico de Jake, hijo del legendario músico Jon Bon Jovi.



Entre maternidad y el adiós a Stranger Things

El anuncio coincide con un momento clave en la carrera de la actriz británica: el regreso de Stranger Things a la pantalla. La quinta y última temporada debutará el próximo 26 de noviembre en Netflix, dividida en tres entregas que culminarán el 31 de diciembre.



La producción, que marcó un antes y un después en el género de ciencia ficción juvenil, contará con ocho capítulos y la participación de todo su elenco principal, incluidos Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Winona Ryder, David Harbour y Maya Hawke.

Con la maternidad recién estrenada y la despedida de la serie que la catapultó a la fama, Millie Bobby Brown se prepara para cerrar un ciclo mientras abre otro, ahora fuera de los reflectores, en su nueva faceta como madre.

Con información de EFE