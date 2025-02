Así se prepararon las bailarinas que acompañaron a Shakira en los Grammy 2025

Shakira impactó con una gran presentación en vivo en la edición 67 de los premios Grammy. El show, en el que estuvo acompañada de un gran grupo de bailarinas, destacó por las canciones en español y el movimiento de caderas de la colombiana.

Así se prepararon las bailarinas que acompañaron a Shakira

A través de redes sociales se conoció un video de la manera en la que las bailarinas se prepararon para acompañar a Shakira en el show . Lo que se ve en la grabación es que lo más difícil para ellas fue aprenderse las letras de las canciones en español.

(Lea también: Ofensivo comentario sobre Shakira y Colombia que hizo presentador de los Grammy )

Ojos Así y Shakira: BZRP Music Session Vol. 53 fueron las canciones que Shakira cantó en la ceremonia y las bailarinas la acompañaban en algunas partes de la segunda, su colaboración con Bizarrap.

El grupo de bailarinas adicionales que acompañaron a Shakira en los Grammys aprendiendo la letra de la sesión en español 😍 pic.twitter.com/Ivdk7la8k1 — ShakiraBarranquilla (España) (@sweetycary) February 4, 2025

Publicidad

Las bailarinas, quienes principalmente hablan en inglés, tuvieron que prepararse especialmente para aprender las frases de la canción con la que la barranquillera revolucionó la industria en enero de 2023.

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", era lo que debían cantar ellas, por lo que por varios días se prepararon para aprender la pronunciación.

Publicidad

(Lea también: El discurso que dedicó Shakira a la comunidad migrante tras ganar Grammy: “Ustedes valen” )

La presentación de Shakira en los Grammy 2025

Vestida de dorado y luciendo su cabello suelto, Shakira acudió a sus raíces árabes y, como lo ha hecho por muchos años, sorprendió con su movimiento de caderas. Una versión de Ojos Así que le dio a la barranquillera la oportunidad de demostrar que a sus 48 años, los cuales cumplió este domingo, conserva no solo su figura, sino su energía para emocionar a miles solo con el movimiento de sus caderas.

Pero las sorpresas no pararon ahí, acompañada de un coro inmenso de mujeres, Shakira empezó a interpretar su tema más escuchado y más polémico del último año, la BZRP Music Session.

Shakira se presentó en vivo en la edición 67 de los Grammy - Foto: AFP

Finalmente, la música llena de energía de la canción empezó a sonar y el coro de mujeres se transformó en un gran grupo de bailarinas que apoyaron a Shakira en el escenario. La colombiana pasó por entre las mesas, dejando a su paso las caras anonadadas de otras grandes artistas de la industria como Sabrina Carpenter, Taylor Swift y Beyoncé.

Publicidad

Como Shakira lo anticipó, esta presentación fue una pequeña prueba de lo que serán los conciertos del 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', el cual inicia el próximo 11 de febrero en Brasil y llegará a Colombia los días 20 y 21en Barranquilla, 23 en Medellín y, finalmente, 26 y 27 de febrero en Bogotá.