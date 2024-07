Así sonaría la colaboración de Andy Rivera y Juan Duque: ¿una indirecta a Lina Tejeiro?

Juan Duque reveló un nuevo adelanto de la canción en la cual colaboraría con Andy Rivera. Al escuchar el apartado, muchos aseguraron que este podría tener indirectas hacia Lina Tejeiro, quien en algún punto fue pareja de los artistas.

Mientras Juan Duque disfrutaba de un viaje a la playa con Jhonny Rivera, Hernán Gómez y otros artistas, Pipe Bueno decidió mostrar un fragmento de lo que sería el nuevo tema del paisa.

"No me conviene, de ese tema no se puede hablar. Solo tres sabemos la verdad, pero nadie se imagina que yo te quiero todavía. Así lo nuestro termine me vas a recordar, es que al amor de una vida no se puede olvidar”, se escucha en la canción.

Los fanáticos no tardaron en reaccionar a la canción, señalando que parecía ser una dedicatoria a Lina Tejeiro.

"Si los puso a cantar juntos como dolidos, hizo muy bien su trabajo", "pero ya suelten a Lina no la superan" y "deben meter a Linita para que reciba regalías por la canción, es lo mínimo después de tanto utilizarla para marketing", comentarios los usuarios de redes.

Lina Tejeiro tendrá su primer protagónico en una producción de Caracol Televisión

Lina Tejeiro es una de las actrices colombianas más reconocidas en todo el país. Hace unas semanas la villavicense reveló detalles de un nuevo proyecto actoral con Caracol Televisión.

A través de sus historias de Instagram, la famosa publicó en horas de la mañana su primer saludo para sus seguidores desde las instalaciones del Canal Caracol, dando cuenta de que hay nuevos inicios en su vida profesional, pues es la primera vez que la actriz protagoniza una telenovela.