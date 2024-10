Blessd compró equipo de fútbol de Dinamarca: "Soñaba con ser futbolista"

El artista colombiano Blessd, quien recientemente sorprendió con un gran concierto en Medellín, ahora impacta a sus seguidores al anunciar que compró un equipo de fútbol europeo. El cantante expresó que este nuevo logro se consolida como un nuevo sueño para él, que también es un gran apasionado por el balompié.

¿Qué equipo compró Blessd?

Se trata del Vendsyssel FF, un equipo profesional de Hjørring, Dinamarca, y que compite en la segunda división de ese país. El artista lo anunció en sus redes sociales con un emotivo video en el que recordó la pasión que siente por el fútbol desde niño.

"En otra noticias acabamos de comprar un equipo de fútbol en Dinamarca, se llama VENDSYSSEL FF jugamos en la segunda división danesa, vamos con toda el próximo año para subir a primera y por qué no poder jugar en la Champions en algún momento. YA SABEN A QUÉ EQUIPO IRLE EN DINAMARCA", escribió el cantante.

Según detalló Stiven Mesa Londoño, mejor conocido como Blessd, este es un importante negocio que hizo de la mano de su amigo y socio Dimelojara, quien señaló que "esta adquisición nuestra pone el sello que la fusión de los mundos de la música y el fútbol es fundamental para el crecimiento de la cultura".

Publicidad

Además, Blessd emocionó a sus más de cinco millones de seguidores en redes sociales anunciando que existe la posibilidad de una pretemporada con su equipo en Colombia.

"Cuando yo empecé a hacer música, yo pensaba que iba a ser muy grande, siempre tuve un enfoque de lo que podía hacer y mi música rompe fronteras porque nos dio un nuevo paso, de sonar en otros países que no hablan español", expresó Blessd en su video.

Publicidad

En la grabación también recordó que "cuando era niño soñaba con ser futbolista y ahora que soy artista, mezclo el fútbol en todas partes porque es algo que me ha movido desde pequeño. En mi vida he tenido muchos sueños, pegar una canción, en mi ciudad, en mi país, tocar en arenas, jugar con estrellas, jugar con Ronaldinho en Medellín, pero el sueño más grande que he tenido es... me compré un equipo de fútbol en Dinamarca".

Esto se sabe sobre Vendyssel FF, el equipo de Blessd

El equipo de fútbol de Blessd fue fundado en el año 2005 en la ciudad de Hjørring, Dinamarca, bajo el nombre de Hjørring FC, pero por la similitud con el equipo Hjørring IF se le cambió el nombre a Vendsyssel FF. Sus primeros años no fueron fáciles y estuvo a punto de desaparecer por falta de recursos económicos.

Actualmente, el equipo se mantiene en la segunda división del fútbol danés, desde al temporada de 2019/2020. El año pasado estuvo a punto de ascender, pero no lo logró. Ahora está en el puesto número 10, peleando por salir de los lugares de descenso.