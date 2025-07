Falleció la actriz surcoreana Kang Seo Ha a los 31 años: ¿qué se sabe de la causa de muerte?

Este lunes 14 de julio se confirmó la muerte de la actriz surcoreana Kang Seo Ha a la edad de 31 años. Ayer, una persona cercana a la actriz publicó varios videos en los que mostraba la vida de la intérprete. La actriz era conocida por producciones como "Schoolgirl Detectives", "Assembly" y "First Love Again".

"Todavía no puedo creerlo, unnie. Incluso soportando un dolor tan inmenso, te preocupaste por quienes te rodeaban y por mí. Aunque no pudiste comer durante meses, insististe en pagar mis comidas con tu tarjeta y nunca me dejaste saltarme una. Mi ángel, que nos dejó demasiado pronto. Incluso mientras lo soportabas todo con analgésicos, dijiste que estabas agradecida de que no fuera peor, y me sentí realmente avergonzada", escribieron sobre la fallecida actriz.

"Mi querida hermana, pasaste por mucho. ¡Espero que solo seas feliz y estés libre de dolor donde estás ahora!", concluye el mensaje que también fue compartido a través de la cuenta oficial de la actriz, según recoge el medio Soompi.



¿Quién era Kang Seo Ha?

La actriz Kang Seo Ha, nacida en 1994, se graduó de la Escuela de Arte Dramático de la Universidad Nacional de Artes de Corea. La intérprete se dio a conocer en 2012 cuando tenía 18 años. Aparece en un video musical de "Getting Farther Away" de Brave Guys.

Asimismo, la actriz participó de varios dramas conocidos en su país, entre los que se incluyen "Schoolgirl Detectives", "Assembly", "First Love Again", "Through the Waves", "The Flower in Prison" y "Heart Surgeons". La actriz también debía aparecer en la película "Mangnaein" como protagonista, de la que se espera que sea su último proyecto y que sea estrenado de manera póstuma.

¿De qué falleció Kang Seo Ha?

De acuerdo con medios locales, la actriz Kang Seo Ha falleció después de luchar contra el cáncer. Según informes obtenidos por el medio Daily Mail, la actriz estaba luchando contra un cáncer de estómago agudo en etapa 4 en el momento de su muerte.

"El altar en su memoria se instaló en la Sala 8 de la sala funeraria del Hospital St. Mary de Seúl. El cortejo fúnebre tendrá lugar a las 7:40 a. m. del 16 de julio, y su lugar de descanso final será el cementerio familiar en Haman, provincia de Gyeongnam", confirmaron algunos medios surcoreanos.

