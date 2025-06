Blessd dará concierto gratuito en Bogotá: ¿cómo puede asegurar su entrada?

Blessd ha sorprendido a sus fanáticos en Bogotá al anunciar que próximamente dará un concierto completamente gratuito en la capital del país. A través de redes sociales el cantante de reguetón informó que se reunirá junto a Juanpis González, el personaje creado por el humorista Alejandro Riaño, para un show exclusivo y gratuito en el escenario del Movistar Arena de Bogotá, con acceso para más de 10.000 personas.

"Mi gente de Bogotá, nos vemos en el Movistar completamente gratis, regalado para ustedes familia, son de las primeras cositas que vamos a hacer para Bogotá, nos vemos el jueves 5 de junio junto a Juanpis", anunció el cantante también conocido como 'El Bendito' en su cuenta oficial de Instagram, compartiendo la imagen promocional del evento.

¿Cuándo será el concierto de Blessd en Bogotá?

El cantante estará en el show de Juanpis González el jueves 5 de junio, evento al que asistirán completamente gratis 12.000 personas que hayan realizado el registro virtual que se habilitó para el evento. En el registro se solicitaban los datos personales de los interesados como nombre, fecha de nacimiento, correo y celular y se detallaba que se trata de un evento para mayores de 15 años.

Para asistir al concierto, los interesados deben:



Ingresar al perfil de Instagram de Dímelo Jara Company (@dimelojaracompany). Acceder al enlace de inscripción disponible en la biografía. Completar el formulario con los datos requeridos. Estar atentos al correo electrónico registrado para recibir la confirmación y las entradas, en caso de ser seleccionados.

Por su parte, Juanpis González anunció el show con su particularidad, asegurándole al cantante urbano que no teme de su estatus de 'calle' y que se enfrentarán en el escenario. "A mí no me va a amenazar con sus cacorradas de barrio, porque aquí estamos los que somos… God bless you Juanpis González, nos vemos a la hora que quiera y donde sea, yo también puedo ser calle". Tras ese video, Alejandro Riaño tuvo que aclarar en sus redes sociales que no hay ningún enfrentamiento con Blessd, "va a ser espectacular, conozco al man, va a ser un show, una entrevista, parchado".

Blessd presentará su nuevo álbum en Bogotá

El evento servirá como lanzamiento oficial de su nuevo álbum titulado Trinidad Bendita. Stiven Mesa Londoño, nombre de pila del cantante de reguetón, ha expresado que este evento es una forma de agradecer a sus seguidores por el apoyo constante a lo largo de su carrera. El concierto promete ser una noche inolvidable para los fanáticos del artista y una oportunidad para disfrutar de su nueva música en vivo.

"Gracias por tanto amor a Trinidad Bendita. Este EP nació desde el alma, con la intención de conectar, sanar y dejar algo real en el corazón de ustedes. Y como todo lo que se hace con amor merece un cierre especial. Hoy les entregamos un último regalo: el bonus track. Una canción que representa ese pedazo que a veces guardamos, lo que no se dice, pero se siente fuerte. Ya está disponible en todas las plataformas. Gracias por caminar con nosotros este viaje. Esto no es el final, apenas estamos empezando", escribió Blessd en una reciente publicación dando a conocer otro de los temas de su nuevo disco.

El nuevo álbum de Blessd, Trinidad Bendita, consta de diez canciones y cuenta con colaboraciones de artistas como Noriel, Brytiago, Dei V y Ovy on the Drums. El título del álbum rinde homenaje al barrio Trinidad en Medellín, lugar donde el artista creció. El sencillo principal del álbum es "Cuando", el cual fue lanzado junto con su videoclip oficial. Hay altas expectativas para el evento no solo por dar a conocer el nuevo trabajo del artista colombiano, sino también porque es la segunda entrevista que Juanpis González le hará a Blessd, lo que garantiza que esta vez tendrán que ser mucho más creativos.

