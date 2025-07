Vea en vivo el capítulo 14 del Desafío Siglo XXI de este lunes 21 de julio

En un nuevo capítulo del Desafío Siglo XXI, Andrea Serna pone a dos capitanes en aprietos frente a todos los demás desafiantes, exponiendo una posible nueva alianza entre las casas Alpha y Beta. Eleazar, capitán de Alpha, y Abrahan, capitán de Beta, deberán utilizar bien sus cartas para responder cómo es la relación entre las dos casas, sin hacer evidente lo que se está planeando.

En una nueva prueba en el Box Rojo los equipos lucharán no solo por mantener el bienestar de sus casas y no recibir chalecos de sentencia, sino también por marcar una posible nueva alianza que lleve a Alpha, Beta y Omega unirse en contra de Gamma. Para ello, Alpha deberá demostrar su poder en la pista para convencer a sus posibles aliados, mientras Gamma intentará demostrar que es no es un enemigo fácil de vencer.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL