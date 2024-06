Campanita le sacó 'los prohibidos' a Andrea Serna tras su eliminación

La salida de Campanita del Desafío XX, de Caracol Televisión, tiene divididas las emociones de los televidentes, quienes expresan su tristeza en redes sociales pero también reaccionaron con alegría a la manera en la que el desafiante se despidió del programa.

Lo que pocos vieron y que pasó detrás de cámaras fue la cercanía entre Campanita y Andrea Serna que quedó demostrada minutos después de que fuera eliminado del reality. Cuando se terminó la grabación, el bailarín profesional invitó a la presentadora a bailar.

El momento fue captado por el 'Lente Espía' de Caracol Televisión. Cuando todos los demás desafiantes se fueron, Franck Stiward (nombre real de Campanita) le pidió a Andrea Serna que bailara con él sobre el tapete de su equipo Omega.

'Oiga, Mire, Vea', de la Orquesta Guayacán, fue la canción elegida por Campanita y Andrea Serna para sorprender a todos con sus pasos de baile. Entre risas, los dos famosos disfrutaron del momento dejando a todos sorprendidos con su habilidad para bailar.

Las palabras de Andrea Serna para Campanita

"Campanita... o mejor, mi Campanita, sin temor a equivocarme todos te extrañaremos. Vuela alto", escribió Andrea Serna compartiendo también una foto de ella junto a Franck Stiward tras su salida y demostrando que, cuando se apagan las cámaras, ella se acerca a los participantes eliminados para darles un abrazo y la bienvenida a la realidad.

"Con Campanita me pasó algo insólito, me dice: Mi Andre, no me puedo ir de aquí sin bailar salsa con vos". y agregó que ella tampoco quería perderse la oportunidad de compartir este momento con el desafiante. "Pusimos música en un teléfono y a azotar baldosa".

