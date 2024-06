Campanita oficialmente llegó a Día a Día: bailó con Carolina Cruz y conquistó corazones

Llegó el momento más esperado por los fanáticos de Franck Stiwar, más conocido como Campanita. Este martes 18 de junio el exparticipante del Desafío XX se convirtió oficialmente en presentador del programa matutino Día a Día, de Caracol Televisión.

Campanita llegó al set equipado con todo para unirse al equipo de trabajo conformado por Carolina Cruz, Iván Lalinde, Catalina Gómez, Carolina Soto, Carlos Calero y Juan Diego Vanegas. Fue recibido con un espacio decorado con muchas campanas en su honor.

El bailarín caleño de 22 años acompañará desde ahora todas las mañanas de los televidentes colombianos. Según detallaron en el mismo espacio, el aporte de Campanita al espacio televisivo será su energía y ocurrencias; así como las lecciones de baile para los presentadores e invitados.

Para demostrar esto, en medio del programa el ahora presentador se levantó del sofá y pidió a la producción que le colocaran una canción para demostrar su talento. No lo hizo solo, el caleño invitó a bailar a Carolina Cruz, quien logró seguirle los pasos al profesional, pues también tiene el ritmo vallecaucano en sus pies.

Catalina Gómez, Iván Lalinde y Carolina Soto festejaron el desempeño de Carolina Cruz y Campanita en la pista de baile y aseguraron que sus casos eran diferentes, pues no son tan talentosos para seguirle los pasos a un bailarín profesional. "Dios sabe cómo hace sus cosas, si a mí me hubiera dado el talento de Campanita yo no pararía en la casa, viviría de rumba en rumba", confesó entre risas Gómez.

Franck Stiwar aseguró que, de ahora en adelante, Día a Día también tendrá un espacio en el que él ayudará a los televidentes a aprender a bailar y perder la timidez especialmente con la salsa. Además, con su paso por el Desafío XX, el presentador se convirtió en un experto comentarista sobre lo que pasa en la competencia.

Campanita también está emocionado por el avance de sus excompañeros en el reality, de hecho, resaltó que una de las cosas que más espera en esta nueva faceta de su vida como presentador de Día a Día es recibir a los participantes eliminados en el sofá del matutino.

