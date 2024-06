El anhelado reencuentro entre Campanita y Vittorio: "La mejor pareja del Desafío"

Campanita, exparticipante del Desafío XX años, ha dado mucho de que hablar desde su salida de la competencia. Su personalidad ha conquistado a muchos de los que lo vieron durante el programa, por lo cual su reencuentro con uno de sus antiguos compañeros, con el cual admitió haber tenido química, encendió las redes sociales.

Se trata de Vittorio, el ingeniero civil amante del fitness que se captó la atención de Campanita quien, aunque no estaba en su equipo, siempre le expresó su admiración.

Tras el fin de su participación el programa, Campanita anunció que había terminado su compromiso con un chef ruso de nombre Alex, por lo cual sus fanáticos ansiaban verlo en una nueva relación amorosa.

Los rumores del nuevo dueño del corazón del bailarín se intensificaron cuando Vittorio le dio una serenata a distancia a su buen amigo, con quien con el paso de los días acabaría reencontrándose en persona.

En sus redes sociales, Campanita publicó las fotos del esperado acercamiento, en donde no pudo evitar sellar la cita con un caluroso abrazo. Los admiradores de los deportistas no tardaron en especular que este era el inicio de una nueva relación, llegando incluso a decir que, aunque Campanita no había ganado, sí "había salido a reclamar su premio".

El próximo presentador de Día a Día se limitó a escribir que estaba con su "bebé grandulón", mostrando como el habilidoso caleño lo sostenía en sus hombros mientras él lanzaba un beso.

"A pesar de ser el primer eliminado del Desafío, este hombre no se olvida", "la mejor pareja del Desafío" y "qué bonita amistad", algunos de los comentarios de los internautas, quienes no pudieron ocultar la emoción al ver a la dupla de nuevo reunida.

