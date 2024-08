Candidata a Miss Universo anuncia que está embarazada: ¿quién la reemplazará?

En el mundo, varias reinas de belleza se están preparando para representar a sus países en Mis Universo 2024; sin embargo, Andrea Radford, Miss Universo Guatemala, se bajó de ese barco debido a que está embarazada.

>> Le puede interesar: Laura Barjum explica por qué cree que no ganó Miss Universo: ¿compraron la corona?

A través de sus redes sociales, Radford reveló en un emotivo video que está en el inicio de su embarazo y que, por ese motivo, debe despedirse de su camino como Miss Universo Guatemala.

"Mi familia guatemalteca, hoy quiero agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarme en cada sueño y cada logro que hemos vivido juntos. Quiero contarles que ahora emprendo otro sueño anhelado, el de ser madre", señaló la reina de belleza.

Publicidad

Agregó en su publicación que "mi amor por ver crecer a Guatemala ante el mundo no se detiene y ahora estaré mas inspirada, con más fuerza y muy bien acompañada. Quiero compartir con ustedes como familia esta noticia que me llena de emoción y alegría, pero también agradecerles por cada muestra de cariño, por todo el apoyo que me impulsa a seguir adelante".

En los comentarios, cientos de personas le manifestaron a Radford sus felicitaciones por este nuevo momento en su vida personal. Sin embargo, muchos de sus seguidores guatemaltecos se preguntaron entonces quién los representará en Miss Universo 2024.

Publicidad

¿Quién representará ahora a Guatemala en Miss Universo?

Tras el feliz anuncio de Andrea Radford, la organización de Miss Universe Guatemala anunció que Ana Gabriela Villanueva Jolón se convierte en la nueva Miss Universe Guatemala 2024.

"Villanueva Jolón, de 22 años y originaria de Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa, hija de padre mexicano y madre guatemalteca y estudiante de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales", detalló la organización que ya coronó a la nueva reina del país.

¿Cuándo es Miss Universo 2024?

La próxima edición de Miss Universo se llevará a cabo el 16 de noviembre de este año en la Arena Ciudad de México, país que este año es el anfitrión del certamen de belleza.

>> También puede leer: La transformación de María Fernanda Aristizábal: de reina a presentadora del Desafío