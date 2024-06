Carolina Cruz celebra su cumpleaños con importante reflexión: "Estoy muy orgullosa de mí"

Este miércoles 12 de junio es un día especial para Carolina Cruz, quien está cumpliendo un año más de vida. La vallecaucana empezó celebrando muy temprano en la mañana con una reflexión en redes sociales sobre lo que ha sido su vida como profesional y como mamá.

¿Cuál es la edad de Carolina Cruz?

Carolina Cruz Osorio nació en Tuluá, Valle del Cauca, el 12 de junio de 1979, lo que significa que este miércoles la presentadora y modelo está cumpliendo 45 años.

Para conmemorar su día, la vallecaucana decidió publicar en sus historias de Instagram una carta para ella misma. "Carolina, esta carta es para decirte que te abrazo, te abrazo muy fuerte para que no extrañes los abrazos que no tuviste, estoy muy orgullosa de ti, de lo que has logrado".

La también empresaria continuó con su mensaje escrito expresando: "Hoy, a tus 45 años, eres una mujer que se ha transformado y que ha entendido que la vida es de retos, de errores y aciertos, y que así ha sido más que perfecta. Te amo Carolina, estoy muy orgullosa de ti, de mí".

Carolina Cruz se dedicó tierno mensaje de cumpleaños

Finalmente, Carolina Cruz confesó que en la mañana de este 12 de junio inició el día llorando, pero de felicidad. "Esta mañana que abrí mis ojos miré a mi lado izquierdo y pude ver lo afortunada que soy al poder despertarme todos los días al lado de mis hijos, sanos y bien, con una mamá sana y feliz. Tengo que aceptar que he llorado de dicha y plenitud. Gracias Dios, te amo".

¿Quién es el novio de Carolina Cruz y cuántos años tiene?

Jamil Farah es el piloto con el que desde hace más de un año Carolina Cruz tiene una relación amorosa. Según se ha podido establecer, el hombre nació en San Andrés en 1991, por lo que en octubre del año pasado cumplió 32 años.

