Carolina Cruz no ocultó nostalgia por primera Navidad lejos de sus hijos: "Su felicidad es la mía"

A pesar de la separación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, ambos han demostrado que ser un gran equipo como padres es lo primordial para sus hijos. Esta vez no ha sido la excepción, pues, en fechas tan especiales como la Navidad, cada uno da ejemplo de cómo dividir el tiempo con sus hijos.

Así pasó Navidad Carolina Cruz

A través de una publicación en redes sociales, la modelo reveló que pasó la Navidad con su familia y su novio Jamil Farah, con quien recientemente celebró su segundo aniversario el 12 de diciembre.

La presentadora de Día a Día se mostró más enamorada que nunca, compartiendo un emotivo mensaje para su pareja en el que repasó los momentos más significativos de su relación.

En su publicación de Instagram, que consta de 10 fotografías, retrata lo que han sido estos meses al lado del piloto.

"En qué momento pasaron 2 años. Nunca pensé que un cruce de miradas en Napoleón, un follow back, un like, un emoji y 12 años de diferencia, nos llevarán a esto. Gracias por arriesgarte, por no huir, por no tener miedo, por nunca exigirme tiempo y recibir con amor lo que puedo entregarte, por ser un amigo para mis hijos, un apoyo para mí y por sacarme de la cabeza los parámetros de una sociedad que no nos deja sentir", escribió Carolina Cruz.

¿Dónde pasaron la navidad los hijos de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque?

La presentadora Carolina Cruz respondió recientemente preguntas de sus seguidores sobre cómo su familia pasaría las festividades.

A la pregunta: “¿Los nenes pasan la Navidad contigo y con el papá o cómo haces?”, la vallecaucana respondió con una foto de sus hijos en el día de velitas que decía: “Este año con el papá y después llegan a estar conmigo”.

La presentadora aseguró que sus hijos, Matías y Salvador, pasarían la Navidad con su expareja, demostrando la buena relación que mantienen como padres.

Además, recientemente realizó una publicación en su Instagram donde se le ve feliz con su familia celebrando la Navidad. “Primera Navidad sin mis gordos aquí al ladito, pero estoy segura que en la compañía de su papá y familia...están felices”, y agregó que “la felicidad de ellos siempre será la mía. Feliz Navidad, vida, salud y mucho amor para todos”.

A pesar de que muchas otras parejas separadas con hijos suelen enfrentar conflictos al dividir el tiempo de los niños durante las festividades, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque han demostrado que en este tipo de situaciones, la prioridad es la felicidad de sus hijos.