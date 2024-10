Carolina Cruz reveló cuántas cirugías tiene y considera que algunas "no eran necesarias"

Carolina Cruz, presentadora de Día a día, es considerada como una de las mujeres más bellas de Colombia. La nativa del Valle no ha ocultado el hecho de que se ha sometido a varios retoques estéticos a lo largo de su trayectoria profesional, pero en un reciente capítulo de su pódcast hizo una profunda reflexión sobre su paso por el quirófano.

>>> Le recomendamos: Así le contó Carolina Cruz a sus hijos que se iba a separar: "Quedé en shock"

¿Qué cirugías tiene Carolina Cruz?

Colombia conoció a Carolina Cruz Osorio cuando fue coronada como virreina nacional de la belleza 1999. Ya han pasado 25 años desde su participación en el Concurso Nacional de la Belleza y muchos remarcan que, en la actualidad, se ve igual o incluso mejor que antes.

En un reciente episodio de su pódcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, la presentadora de Día a día se sinceró sobre sus cirugías, diciendo que, aunque está de acuerdo con aquellos que se las realizan estos procedimientos, bajo su visión de hoy, se arrepiente de haberse hecho algunas.

IG: Día a día

Publicidad

La también modelo relató que cuando decidió participar del Concurso Nacional de Belleza se realizó sus primeras intervenciones, todas en una paso por el quirófano. En ese momento, la entonces representante del Valle del Cauca se sometió a una operación de nariz, una liposucción y un aumento de senos.

"En ese momento tenía 19 años y me hice algunas cirugías que no eran necesarias, pero cuando somos tan inmaduros, cuando somos tan pequeñitos, cuando no tenemos todavía un proceso de evolución, ni de alma, ni de mente, nos dejamos llevar por lo que está pasando por lo que nos dicen", comentó Cruz.

Publicidad

Admite que participar en el reinado fue una "experiencia maravillosa" para su vida, sin embargo, escuchó un sinfín de críticas frente al tamaño de sus pechos, algo que, en su concepto, la traumatizó, por lo cual meses después se sometió a una reducción de busto.

Posteriormente, tuvo que volver al quirófano con el fin de cambiarse las prótesis, esto con fines de mantenerse saludable.

Pese a esto, Carolina Cruz expresó que los cambios que vienen con la edad hay que "recibirlos con amor", diciendo que, en su caso, las transformaciones que ha tenido e incluso sus dos embarazos le han dejado cosas muy positivas.

Asimismo, admitió que el ejercicio ha sido un aliado clave en su proceso de amor propio, pues, más que mantener su figura, estos hábitos saludables son los que la hacen sentir viva.

Publicidad

"Hacer ejercicio por la mañana me hace agradecerle a Dios todos los días de mi vida.. Eso, a mis 45 años, lo agradezco y lo agradezco todos los días de mi vida; sentirme tan bien, tan sana, tan vital. Es lo único que pido y es lo que más agradezco estar sana, estar bien, estar viva para seguir disfrutándome esta vida que tanto me gozo", comentó.

Publicidad

>>> Puede interesarle: Carolina Cruz se vio afectada por radical decisión de Shakira: "¿Por qué nos hiciste eso?"