Carolina Soto, presentadora de Día a Día, está de luto: ¿de qué murió su mascota Praga?

Carolina Soto atraviesa un difícil momento. La presentadora caleña, además de ser reconocida por su trabajo en Día a Día y la manera en la que comparte su estilo de vida en redes sociales, también lo es por su amor por los animales. Unos de los integrantes más conocidos de su familia son sus mascotas.

En los últimos días, Carolina Soto compartió con mucha tristeza a sus 3,7 millones de seguidores que tuvo que despedirse de Praga, su perrita mayor, quien hace unos meses estuvo enfrentando problemas de salud .

¿Qué le pasó a la mascota de Carolina Soto?

Praga estuvo en la vida de Soto durante, aproximadamente, 10 años, por lo que el amor que sentía por la mascota era bastante grande. En sus historias de Instagram compartió una emotiva foto en la que mostró sus últimos momentos junto a la perrita.

Foto: @caritosotooficial

"Mi viejita... Te amaré por siempre", se lee en la foto en la que Carolina Soto le sostiene la pata a Praga. La presentadora explicó que la perrita murió porque "tenía un tumor y estas dos últimas semanas le creció más, se deterioró demasiado y partió de este mundo al cielo de los perros".

Por otro lado, la presentadora de Día a Día conmovió a los internautas al compartir una galería de fotos de lo que vivió en estos 10 años junto a Praga. La mascota no solo la acompañó a viajes con su familia, sino que también vio crecer a sus hijos Valentino y Violetta.

"LO QUE TE AMO solo tú y yo lo sabemos. Este amor va más allá de este mundo. GRACIAS PRAGA 10 años contigo que jamás olvidaré! Estuviste en mis momentos más importantes de la vida. Me duele el alma despedirte, pero sé que tuviste la mejor vida del mundo! Te disfruté, te amé, conociste tantos lugares! Fuiste DEMASIADO FELIZ y eso me da paz❤️ en medio de mis lágrimas!", escribió la vallecaucana en sus redes.

Praga era una pequeña bulldog francés y desde septiembre de 2024 presentó problemas de salud. En ese momento, Soto señaló que "tiene un tumor, le encontraron un tumor en el cuello, entonces estamos en el proceso de hacerle todo el tratamiento que se debe y pidiéndole a Dios que ojalá nos la deje más tiempo. ¡Eso me ha dado duro! Han sido dos semanas que no se imaginan. ¡Lo que he llorado no está escrito!".