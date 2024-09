Carolina Soto habló del drama familiar que vive con su mascota: "Lo que he llorado"

Las mascotas son integrantes muy importantes en los hogares colombianos y cuando la salud de alguno de estos compañeros de vida se ve afectada, todo parece más difícil. Esto es lo que ha vivido en las últimas semanas la presentadora Carolina Soto.

¿Qué le pasa a la mascota de Carolina Soto?

La presentadora de Día a Día , de Caracol Televisión, tiene dos mascotas en su hogar. Praga, una perra que la ha acompañado por casi 10 años, y Matilda, una pequeña perra salchicha que adoptó recientemente.

Praga es la adoración de Soto, quien constantemente lo demuestra en sus redes sociales. Por lo que recientemente compartió con sus seguidores que el animal está pasando por complicaciones de salud.

"Imagínense que Praga está enferma. Ustedes ya saben que ella tiene 10 años, ya está viejita, y podría vivir mucho más, Dios quiera que así sea, pero está enfermita", empezó detallando la caleña en sus historias de Instagram.

Carolina Soto contó que su mascota "tiene un tumor, le encontraron un tumor en el cuello, entonces estamos en el proceso de hacerle todo el tratamiento que se debe y pidiéndole a Dios que ojalá nos la deje más tiempo. ¡Eso me ha dado duro! Han sido dos semanas que no se imaginan. ¡Lo que he llorado no está escrito!".

Para la caleña lo más difícil de la situación es que, por la situación de su mascota, no puede frenar su vida, pues debe cumplir con sus obligaciones laborales y como madre de familia. Además, que le duele tener que pensar que su tiempo con Praga es cada vez menos.

"Yo no me puedo quedar en medio de esa emoción porque tengo mi trabajo, tengo que hacer cosas, soy mamá y debo estar con ellos. Debemos asumir también que el ciclo de la vida en nuestros animalitos es más corto, entonces como que hay que empezar a meterse eso dentro de la cabeza", señaló hasta que se le entrecortó la voz.