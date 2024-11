Catherine Siachoque explica por qué no tuvo hijos con Miguel Varoni: "No es un tema fácil"

Catherine Siachoque y Miguel Varoni se han constituido en una de las parejas más reconocidas y estables de la farándula colombiana. Son más de 25 años los que han estado juntos y muchos de sus seguidores se preguntan por qué no han tenido hijos.

En una reciente entrevista, la actriz colombiana decidió revelar por qué tomó esta decisión con su pareja. Según ella, ambos estaban "destinados" a estar juntos porque ninguno de los dos tenía en mente convertirse papá.

¿Por qué Catherine Siachoque y Miguel Varoni no tienen hijos?

Siachoque resaltó en el programa 'Secretos de Villanas', del que hace parte, que nunca quiso ser mamá. "No tuve hijos, tengo hijos perrunos, pero hijos humanos no. La verdad no fue algo que yo hubiera soñado en la vida".

(Lea también: Catherine Siachoque habló sobre aspecto de Miguel Varoni: "No puedo con su flacura, con su delgadez" )

Publicidad

Agregó que por eso cree que su relación con Miguel Varoni , que empezó en 1999, funcionó tan bien, pues el actor tampoco tenía como objetivo en su vida tener hijos. "Dios me tiene destinado a Miguel que tampoco soñaba con ser papá", aseguró.

Miguel Varoni y Catherine Siachoque intentaron tener hijos

Sin embargo, en la misma entrevista Catherine Siachoque reveló que en estos 25 años juntos, sí hubo un momento en el que consideraron tener hijos. Incluso en este momento si quisieran convertirse en padres, podrían hacerlo.

Publicidad

Según la reconocida actriz de 'Sin senos no hay paraíso', en un momento de su vida sintió temor ante la posibilidad de que por su edad no lograra tener hijos después. Tomó precauciones para poder ser mamá si en algún momento sentía el deseo.

"Igual le dije a Miguel, ‘Migue, yo quiero hacer la tarea porque qué tal se me pase el tiempo y yo ya no pueda y yo sí quiera'. Así somos los seres humanos, basta que no podamos hacer algo para pensar que siempre lo quisimos hacer. Entonces empecé con todo este tema de fertilización asistida. Yo lo hice y no es un tema fácil". reveló la colombiana.

Aunque eso no funcionó para ellos, Catherine Siachoque años atrás ya había revelado también que congeló sus óvulos, motivo por el que, incluso en los próximos años podría convertirse en madre. Sin embargo, el tema de los hijos sigue siendo un tema que no interesa a la pareja.

¿Cuántos años se llevan Catherine Siachoque y Miguel Varoni?

Catherine Siachoque nació en Bogotá el 21 de enero de 1972; mientras Miguel Varoni el 11 de diciembre de 1964, lo que quiere decir que él es mayor que ella por siete años. Actualmente ella tiene 52 años y él 59.