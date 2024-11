Daniel Calderón reveló por qué terminó su relación con Sara Uribe: "Me cogió por sorpresa"

Daniel Calderón es uno de los cantantes de música vallenata más reconocidos en Colombia. Además de la música, el artista también ha sido noticia en el país por sus relaciones amorosas, recientemente habló de lo que vivió en su noviazgo con la modelo y presentadora Sara Uribe.

¿Qué pasó entre Daniel Calderón y Sara Uribe?

La relación de Daniel Calderón y Sara Uribe inició entre 2011 y 2012, cuando él ya era un cantante aclamado, mientras que ella no tenía el mismo reconocimiento nacional. Cosa que cambió rápidamente.

Calderón concedió una entrevista al programa 'Los impresentables' de Los 40 Colombia, en la que le preguntaron por su vida amorosa y recordó su relación con Uribe.

Según el intérprete de canciones como '¿Cómo te atreves?', 'Infiel' o '¿Quién eres tú?', su relación con la presentadora no terminó por algún fuerte problema entre ellos, sino por la manera en que lo afectaba a él que Sara empezara a ser reconocida públicamente.

Daniel Calderón habló de su vida amorosa - Foto: @danielcalderonn

"A mí la verdad me cogió por sorpresa, mi relación con Sara empezó un poco antes de que ella saltara a la fama", recordó Daniel Calderón en la entrevista. Aseguró que con el reconocimiento que ganó ella tras participar en un reality colombiano, los problemas empezaron a llegar.

El cantante reconoció que "la verdad yo soy más reservado con mi vida privada y a mí se me complicó tener una pareja que estaba en boca de todo el mundo".

Daniel Calderón no reveló muchos detalles sobre los problemas que ocurrieron con Sara Uribe para que su relación terminara finalmente en 2016, pero sí dio a entender que hubo un poco de celos. "No soy celoso, pero la manera en la que funcionaba el mundo del entretenimiento era complicado, hay que darle también su espacio y no hay que estar como un perro cuidando algo".

¿Qué opina Sara Uribe de Daniel Calderón?

Por su parte, Sara Uribe también ha recordado su relación con Daniel Calderón en espacios públicos en los que le preguntan por su vida amorosa, que también ha sido muy comentada en los medios de comunicación.

En sus redes sociales, en algún momento a la presentadora le cuestionaron su opinión sobre el cantante, después de su separación. "Una relación linda de casi cinco años sana, y también grabamos un video muy lindo. Lo recuerdo con mucho cariño y admiración", señaló ella.