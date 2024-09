¿Cómo comenzó la relación entre Gabriela Tafur y Esteban Santos, ahora recién casados?

Gabriela Tafur, exreina de belleza colombiana y quien también fue presentadora del Desafío, y Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, se casaron el sábado 7 de septiembre de 2024.

La boda tuvo lugar en una finca cerca de Cali, capital del Valle del Cauca, y entre los invitados estuvieron personajes reconocidos como Maleja Restrepo, Tatán Mejía y el influenciador JuanDa.

La celebración acaparó la atención de las redes sociales, donde muchos usuarios manifestaron su alegría por lo que llamaron “la boda real de Colombia” y difundieron imágenes del matrimonio que varios de los asistentes al mismo compartieron en sus redes sociales.

Y a propósito de las nupcias entre Gabriela Tafur y Esteban Santos, muchos se han preguntado cómo empezó la relación entre ambos famosos.

Pues bien, justamente la misma Gabriel Tafur compartió hace unos años cómo se dio inicio a ese amor que ya los llevó al altar. Todo empezó, según la expresentadora del Desafío, reality de Caracol Televisión, con esta conversación:

Hola, Gabriela. ¿Cómo estás?

Necesito tu ayuda por favor. Nadie me ha podido averiguar si la especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas es solo para abogados o no. Y me acuerdo que me contaste que estás trabajando en Los Andes, entonces pensé que me podrías ayudar a averiguar.

¡Muchas gracias!

Es que llamo al número que sale en la página pero nadie contesta.

Este chat se produjo, de acuerdo con la captura de pantalla que compartió Gabriela Tafur, el 15 de enero de 2018.

April 4, 2022

La relación comenzó y, por supuesto, prosperó. En octubre de 2023, Esteban le propuso matrimonio a la exreina y ahora ya son marido y mujer.

