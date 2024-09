¿Cómo llegó La Gorda Fabiola a la televisión? Fue descubierta por accidente en la calle

La Gorda Fabiola fue una de las mujeres más reconocidas del humor colombiano. Su carisma y amor propio hicieron que se ganara el corazón de los televidentes, sin embargo, su llegada a Caracol TV se dio de manera accidental.

¿Cómo llegó La Gorda Fabiola a la televisión colombiana?

En entrevista con La Red, Fabiola Posada, conocida en el mundo del espectáculo como La Gorda Fabiola, contó que en 1985 pasó por el frente de los estudios de grabación de Sábados Felices para ir al apartamento de sus padres.

Allí fue abordada por Gonzalo Acosta, el productor del programa de ese momento, quien educadamente le pidió salir en una de las escenas. "Alfonso Lizarazo me dice: '¿será que tú eres capaz de hablar frente a las cámaras? Yo dije de una, ensayemos, y así fue como me siguieron llamando", recordó.

Para ella, el humor siempre debía empezar por aprender a reírse de sí mismo. "Yo siempre lo hice, teniendo como premisa que yo me había aceptado tal cual como era, gorda. Me veía en el espejo y me veía lindísima", comentó.

La Gorda Fabiola también brilló en el cine

Además de sus personajes en el Canal Caracol, La Gorda Fabiola también actuó para la gran pantalla en producciones como Muertos de susto, Se nos armó la gorda, Se nos armó la gorda al doble, Misión las Vegas, ¿En dónde están los ladrones?, Si saben cómo me pongo ¿pa' qué me invitan?; Feo, pero sabroso y No me echen ese muerto.

La muerte de La Gorda Fabiola hoy, a la edad de 61 años, deja un vacío incomparable en el entretenimiento colombiano.

