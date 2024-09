Gorda Fabiola: las batallas de salud que enfrentó la querida humorista de Sábados Felices

Fabiola Posada, conocida en la televisión colombiana como La Gorda Fabiola, murió este jueves 19 de septiembre a los 61 años. Durante su vida enfrentó una tremenda batalla contra varias enfermedades que la llevaron al hospital en repetidas ocasiones.

En 2018, en entrevista con Los Informantes, cuando recién se recuperaba de estar varios días en cuidados intensivos tras una desnutrición crónica, La Gorda Fabiola dejó en claro que ni ella ni su humor querían morir.

“El día en que a mí me despiertan, después de 22 días en coma, y está Polilla y me dice que yo lo miré como diciéndole adiós, pero no, yo no me quería morir”, comentó en su momento La Gorda Fabiola.

Y es que, a lo largo de su vida, además de luchar contra el sobre peso, La Gorda Fabiola superó cuatro infartos, la diabetes, dos bypass y un cuadro crónico de anemia y desnutrición. Además, también le hizo frente la depresión que sufrió por sus constantes problemas de salud.

Su familia fue siempre su mayor fuerza.