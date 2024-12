¿Cómo llegó Sandra Reyes a la televisión? Un clasificado y un piropo tienen mucho que ver

En medio del dolor que embarga al mundo del entretenimiento por la repentina muerte de Sandra Reyes , muchos han recordado una entrevista que la actriz bogotana tuvo en el programa The Suso's Show, del Canal Caracol, en octubre de 2020.

En plena pandemia del COVID-19, el humorista desde su casa y la actriz desde un hotel hablaron sobre los inicios de Sandra Reyes en la televisión colombiana. Ella resaltó que todo empezó, literalmente, gracias a un clasificado.

"Yo quería ser actriz y un día, viendo el periódico, en los clasificados decía: '¿Quiere ser actor? Llame'. Y yo llamé y era una agencia de extras. Empecé a hacer extras en varias producciones hasta que creo estaba haciendo Pasiones Secretas y el director era Juan Carlos Villamizar, el mismo director de Pedrito, el escamoso. Y en alguna escena grabamos y Juan Carlos salió y me dijo: 'Usted registra bien'. Eso es como si me hubiera dicho usted tiene futuro como actriz. Ya después lo que hice fue empezar a estudiar teatro", indicó.

Sandra Reyes agregó: "Luego, por medio de una amiga, de Susan Torres... ella ya había entrado a la televisión e iba a empezar a hacer Clase Aparte. Y Rodrigo Triana le dijo: 'Me hace falta una mujer para completar el grupo'. Susana le dijo: 'Yo tengo una amiga que está estudiando teatro, llámela'. Y me llamaron, hice el casting y ahí empecé en televisión".

Durante la entrevista con Suso, la actriz también se refirió a las grabaciones de Pedro, el escamoso, resaltando que fue una gran época para su vida profesional y personal. "Realmente nos divertíamos mucho, mucho. Era muy rico grabar porque era una mamadera de gallo impresionante. Todos teníamos muy buen humor. Uno decía un chite, el otro otro, y se nos iba el tiempo haciendo chistes. Pasábamos delicioso. La verdad, es una de las producciones en que más me he divertido".

Sandra Reyes, el campo y la pintura

Además, Sandra Reyes entregó detalles sobre su vida en el campo. La actriz se había ido de Bogotá hace años para radicarse en una finca de Ubaté, Cundinamarca, donde vivía con su hijo menor de edad, rodeada de flora y fauna.

"Sí, me encanta sembrar. Además, el tema de asegurarse uno su comidita es importante. Es importante el amor que le pongas, yo cuando siembro siempre pongo las manitos y le pido a la semilla que me dé todo su potencial, que yo la voy a cuidar. He comido de mi huerta. No sabes lo delicioso que es tener un plato con seis alimentos cosechados por uno mismo", le contó al humorista de Caracol Televisión.

Finalmente, Sandra Reyes dejó al descubierto un talento que muchos no sabían que tenía, el de la pintura. La actriz pintaba y no lo hacía mal.

"Empecé a pintar por puro placer. Realmente para mí pintar es como una terapia, porque salen una cantidad de cosas que están adentro, que uno no entiende o ni siquiera sabe que están adentro. Tengo muchas cosas raras, sobre todo", describió.

Y concluyó: "El color me gusta mucho. Creo que ya llegó la hora de empezar a venderlos, de hecho ya empecé a venderlos gracias a Dios, porque tengo muchos".

Hoy muchos rememoran, con nostalgia, esta entrevista de Sandra Reyes con The Suso's Show. Paz en su tumba.

