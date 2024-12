Alina Lozano habla de la muerte de Sandra Reyes: "Entré en negación"

Indignada, así reaccionó Alina Lozano cuando por medio de un conocido se enteró de que su colega Sandra Reyes había fallecido el domingo 1 de diciembre. La actriz creyó que todo se trataba de esas noticias falsas que a veces salen en las redes sociales, las mismas que en ocasiones también la han 'matado' a ella.

Sin embargo, fue doloroso confirmar a través de personas en común y colegas que, efectivamente, Sandra Reyes falleció a los 49 años, enfrentando en silencio un cáncer de seno. En diálogo con Noticias Caracol en vivo , la actriz que también participó en Pedro, el escamoso, dio detalles de la última vez que se vio con su compañera y amiga, así como los planes que tenían juntas.

Así reaccionó Alina Lozano a la muerte de Sandra Reyes

El domingo 1 de diciembre, según detalló Alina Lozano, un conocido se acercó a ella para comentarle la noticia que empezaba a salir en las redes sociales, diciendo que Sandra Reyes había fallecido. Ella, sin dudarlo, pensó que era una noticia falsa. "Ayer cuando me enteré de la noticia me sorprendió tanto y yo entré en negación de una".

"Yo pensé: ¿por qué hacen eso, por qué siempre matan a los actores? Todo el tiempo salen videos y noticias diciendo que se murió doña Nidia y ahora con Sandra Reyes'. Me puse muy molesta con la persona que me dijo y le dije: 'No, hay que verificar'".

Entonces Lozano decidió comunicarse con una amiga que tenía en común con Sandra Reyes. En la llamada, le comunicó bastante indignada sobre la noticia y le dijo: "la gente cómo es de irresponsable". Sin embargo, la respuesta de su conocida la quebró por completo. "Mi amiga me dijo: 'Alina, lo lamento mucho, pero es real, Sandra se murió'. Me dijo que ella tenía una enfermedad muy grave y que Sandra se murió, ahí fue cuando me enteré".

El último encuentro entre Alina Lozano y Sandra Reyes

Para Alina Lozano enterarse que Sandra Reyes venía enfrentando un cáncer de seno fue toda una sorpresa, pues la última vez que la vio, hace casi un año, no sospechó que estaba enferma. "Yo no sabía, yo no tenía ni idea. Cuando yo la vi hace un año yo la vi hermosa, bien, no me hizo ningún comentario. Ella era muy discreta con las cosas de su vida. No sé si ahí ya tenía el diagnóstico, pero esa no fue nuestra conversación".

La actriz que interpretó a doña Nidia en la primera temporada de Pedro, el escamoso, señaló que se encontró con Sandra Reyes hace un año de manera esporádica en un centro comercial. "Yo fui bastante cercana a ella en la época de Pedro, el escamoso, trabajábamos como colegas, pero también como amigas, nos unían intereses comunes como el yoga, la meditación, el teatro, muchas cosas que fueron más allá de la novela, de nuestra participación ahí. Con el tiempo sabíamos algunas cosas la una de la otra, pero hacía varios años que no nos veíamos".

Recordó que antes habían hablado por teléfono y siempre decían que debían verse, pero no terminaban concretando nada. "Sucedió que hace un año, creo, yo estaba en Fontanar y yo la vi, me fui corriendo a saludarla y le dije: 'no puede ser Sandra que seamos tan descaradas, que la vida nos tenga que unir, que no fuimos capaces nosotras de encontrarnos'. Se rio y me dijo: 'Pero aquí estamos, señora Alina'".

Según el recuerdo de Alina Lozano, Sandra Reyes manifestó que simplemente estaba pasando por la zona y decidió parar a tomarse un café. "Ella me acompañó a comprar una blusa, nos tomamos el café, así tal cual lo hicimos. Compartimos tres horas, actualizamos cuaderno, nos reímos. Cuando nos despedimos le dije: 'Tenemos que hacerlo, yo voy a ir a donde tú estás viviendo ahora, yo quiero estar cerca de este proceso que estás haciendo, de esa conexión que siempre tuvo con la naturaleza'".

"Ella amaba a la doctora Paula", recordó Alina Lozano

Alina Lozano detalló que, a pesar de que ambas tuvieron grandes carreras actorales, su único trabajo juntas fue en Pedro, el escamoso. En medio del trabajo, Sandra Reyes la sorprendió gratamente con su manera de actuar y comprometerse con sus personajes.

"Me parecía bellísima, yo le decía: 'esos ojos de gato que tiene usted, usted es muy bonita'. Me acuerdo cómo cuidaba su personaje, recuerdo que siendo Pedro, el escamoso, algo de humor, Sandra siempre cuidaba los límites de su personaje, decía: 'yo quiero a la doctora Paula muy humana, muy profunda, muy conectada con lo que le pasa, con los conflictos, con las batallas, y yo espero que ese personaje sea recordado y aceptado así', lo cual sucedió así y ella siempre cuidó mucho el límite de su personaje, que no fuera en su personaje donde recayera el humor porque ella amaba a la doctora Paula y la veía así, todos respetamos eso y ella lo logró, hacer un personaje inolvidable en un producto que era comedia", recordó.

Incluso señaló que en su última conversación hablaron sobre las críticas que estaba recibiendo por su apariencia física. "Yo creo que sí era consciente de que era una mujer bastante bella, pero ella prefería ver su belleza integrada a muchas otras cosas, era muy desapegada del tema de la imagen, por eso cuando la cuestionaban tanto con el asunto, ella siempre fue coherente con su esencia, a ella no le importaba nada que le dijeran vieja, que cómo se viste, que era hippie, siempre tenía una sonrisa para todo eso".