¿Cómo se forman los 'idols' de K-pop? Así funciona una escuela especial en Seúl

Con motivo de la celebración del año de Visita a Corea del Sur, Noticias Caracol en vivo viajó a Seúl, capital de ese país, y conoció de primera mano lo que hay detrás de la millonaria industria del entretenimiento surcoreano y la formación de los famosos idols del k-pop. Hay escuelas para formar a estas personalidades.

Así es la vida de quienes sueñan con ser idols del k-pop

En esta aventura la anfitriona fue Lim Seo Jeong, quien con 19 años cursa su segundo año de clases en Hanlim Arts School, una de las escuelas privadas para formación de artistas más conocidas del mundo del entretenimiento K, el cual engloba la música, las artes escénicas y las producciones de televisión.

Acude todos los días con su uniforme a los salones de clase, donde no ve materias como matemáticas, historia o inglés. Allí se forma cada día en el área del entretenimiento para cumplir su sueño: ser una idol del k-pop. "Cada vez que escucho o veo a mis artistas favoritos del k-pop me inspiro y me emociono mucho, es que ellos tienen que tenerlo todo, deben ser bailarines, cantantes, un artista en todo el sentido de la palabra. Ese es mi sueño, me veo como uno de ellos".

Las jornadas de clases son de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en esta escuela que fue fundada en 2008 y que es reconocida por formar a los mejores talentos. Lim fue seleccionada entre 300 aspirantes que cada año se presentan al colegio con la intención de convertirse en las próximas estrellas mundiales.

"Cantar siempre ha sido mi pasión, desde que soy pequeña lo hago naturalmente, antes de entrar al colegio. Aunque amo esto, uno de los retos más grandes para mí ha sido enfrentar la pena. Debo vencerla si quiero convertirme en la mejor", agregó.

La importancia de formar a los talentos del k-pop

Los estudios en un colegio como este son solo el primer paso para abrirse camino en una de las industrias más competidas de todo Corea del Sur. En los últimos tres años, más de 240 grupos de k-pop han debutado y hay cerca de 700 bandas en formación.

Tan solo el k-pop representa el 0,5% del producto interno bruto del país y genera ingresos directos que superan los 10.000 millones euros anuales, es decir, más de 45 mil billones de pesos colombianos. Por eso la formación es clave para el éxito de los artistas.

Más de 1.170 estudiantes están en esta escuela, una de las múltiples que existen en Seúl para formarse en arte, música y otras aptitudes para ser los artistas del k-pop o el k-drama. La escuela está ubicada en el suroriente de Seúl y es reconocida por formar modelos, actores, realizadores de producciones audiovisuales, artistas de teatro musical y expertos en coreografía y danza. Realmente, tienen 180 egresados en el mundo del entretenimiento.

Hu Ming So, profesor del departamento de medios y artes escénicas, resaltó en Noticias Caracol que "nuestra escuela no se queda en palabras ni en la parte teórica, todo lo ponemos en práctica, todo lo que enseñamos viene con una educación trasversal de formar a la persona. Somos nacionalmente reconocidos por formar artistas, pero más allá de eso, por formar personas integrales".

Son seis departamentos los que maneja la escuela para capacitar a estudiantes entre 17 y 20 años que sueñan con participar con las producciones de k-drama más famosas o recorrer el mundo como estrellas del k-pop.