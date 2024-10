Conciertos de Shakira en Colombia: ¿cuántas entradas pueden comprarse en preventa?

Shakira volverá a Colombia con un show que promete ser todo aquello que ella, en conjunto con sus fans, ha soñado en estos últimos años. La artista ya anunció las fechas y precios de la boletería, la cual tendrá preventas especiales en los próximos días. La barranquillera se presentará en Barranquilla, Medellín y Bogotá.

¿Cuántas boletas para Shakira podrán comprarse durante la preventa?

De acuerdo con el sitio web de Shakira, durante la preventa, para la cual podrán inscribirse sus fans por medio del portal web de la artista, cada usuario podrá comprar hasta 6 entradas.

Esta preventa para sus shows en Colombia comenzará el martes 8 de octubre de 2024 a las 10:00 a.m., pero en caso de no poderlas adquirir por medio de esta preventa, también estará disponible la de los clientes del grupo Aval, que será a las 10:00 a.m. del 9 de octubre.

La venta general de las boletas de Shakira en Colombia empezarán a las 10:00 a.m. del 11 de octubre de 2024, por medio de Eticket.

El formulario para acceder a la preventa que se realizará en el sitio web de Shakira estará disponible para ser diligenciado hasta las 10:00 a.m. del 7 de octubre de 2024.

¿Cuándo será el concierto de Shakira en Colombia?

Los conciertos de Shakira en Barranquilla, Medellín y Bogotá serán:



21 de febrero de 2025 - Estadios Metropolitano de Barranquilla.

23 de febrero de 2025 - Estadio Atanasio Girardot en Medellín.

26 de febrero de 2025 - Estadio El Campín en Bogotá.

Estas son las ciudades de Latinoamérica donde se presentará Shakira. Redes Sociales Shakira

¿Cuál es la boleta más barata para el concierto de Shakira?

Norte baja en Medellín, con un costo de $167.000 pesos colombianos, será la boleta más económica que se podrá conseguir para la gira de estadios de Shakira en Colombia. En Bogotá y Barranquilla las boletas empiezan en los $239.000 y $240.000 pesos, respectivamente.

En contraposición, las boletas más costosas en Medellín y Bogotá superarán el millón de pesos. En Barranquilla, su ciudad natal, la entrada más cara será de $840.000 pesos.

En todas las ciudades estarán disponibles 3 paquetes VIP, con los cuales van a poder obtener desde accesos tempranos a los shows hasta fotografías con la artista, todo depende de la entrada adquirida.

Los precios de los paquetes VIP comenzarán en $1.529.000 y escalarán hasta los $11.820.000 pesos colombianos.

