Critican a Jessica Cediel por video presumiendo su cuerpo: "La pastora en decadencia"

Una nueva publicación de Jessica Cediel está generando debate en las redes sociales. La presentadora recibe diferentes tipos de comentarios luego de que hiciera un video presumiendo su figura y dejara ver bastante su cuerpo.

Se trata de una grabación que la famosa presentadora publicó en sus historias de Instagram para desearle buenos días a sus seguidores. Aunque tiene una sudadera, se levanta el saco y muestra su abdomen.

Jessica Cediel procede a modelar ante la cámara, mostrando su abdomen desde diferentes ángulos y hasta se baja un poco el pantalón para mostrar su cadera y da varias vueltas. Añadió a la publicación un gif de reloj de arena, haciendo referencia a la figura de su cuerpo.

El clip de Jessica Cediel llamó la atención de muchos de sus seguidores, razón por la que el video terminó haciéndose viral gracias a portales de entretenimiento que lo publicaron en sus perfiles. Sin embargo, también desató diferentes críticas.

Mientras algunos resaltan que, efectivamente, la modelo bogotana tiene una gran figura, otros cuestionan que Cediel promueva en sus redes sociales su fe cristiana y a la vez publique este tipo de videos, dejando poco a la imaginación al mostrar su cuerpo.

"La pastora cada día va en decadencia, no sabe qué hacer para llamar la atención", "Yo también quiero tener un cuerpazo de esos, pero veo una empanada y se me olvida", "Es muy hermosa, tiene un físico espectacular. Pero creo que ya debe mostrar algo más", "Quiero su figura, pero no su cerebro", "Con cirugías todas somos lindas", se lee en las diferentes reacciones de los internautas.

¿Por qué Jessica Cediel presume su cuerpo?

Jessica Cediel en días pasados se defendió de todos aquellos que la critican por mostrar su cuerpo en diferentes fotos y videos con poca ropa. La presentadora señaló que ser cristiana no le impide presumir su belleza en redes sociales.

"Yo qué culpa si les da envidia o si les da rabia que a uno Dios lo haya premiado con atractivos físicos, con cosas bonitas, con una energía bonita", recalcó la famosa e invitó a las personas a preocuparse primero por su propia apariencia y salud.

Incluso se refirió a las personas que le dicen 'pastora'. "Yo no me las doy de santa, ¿yo en qué momento dije que iba a ser pastora? En qué momento, que alguien me lo explique. Que yo ame a Dios y siga promoviendo la palabra de Dios, sin duda alguna. Igual los designios que él tiene para mi vida solo los conoce él, ni siquiera los conozco yo, ni los haters".