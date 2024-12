Dani Flow señala a Nodal de “coquetearle” a su esposa en redes sociales: "Estaban molestándome"

La vida amorosa de Christian Nodal ha sido un foco de atención durante su carrera, esto, pues sus relaciones han dado de que hablar en muchos sentidos. Recientemente, el reguetonero Dani Flow acusó al cantante de regional de acercamientos por redes sociales a su esposa.

Dani Flow, quien ha sido abierto en sus plataformas con su familia poliamorosa, comparte su diario vivir con su esposa, Jocelyne Lino, y su novia, Valeria Zepeda. En un reciente evento, el reguetonero dio a conocer su molestia por acciones de Nodal con una de sus parejas.

¿Nodal le coqueteó la esposa de Dani Flow?

Durante la alfombra de un evento de Spotify México, Dani Flow contó publicó un carrusel de fotos donde salía Ángela Aguilar y Cazzu porque Nodal le estaba dando me gusta a las publicaciones de su esposa, Jocelyne Lino.

"Estaba molestando el muchacho y yo quise responder, estaban molestándome con likes... Si me preguntan, lo digo, pero tampoco me gusta hacer escándalo de más. Creo que unos likes no me van a afectar. Me molestó y pues yo soy más molestón, tanto así que después no contestó", comentó el intérprete de 'Perreando Machín' a Venga la Alegría.

En ese momento, el cantante no mostró pruebas de dichas interacciones en redes.

Frente a si es fanático de su música, Dani Flow confesó con gracia que le gustaba más la música de Grupo Firme. Entretanto, Christian Nodal no se ha pronunciado frente a las declaraciones del reguetonero.

Rumores de infidelidad de Nodal

Los escándalos de Nodal frente a presuntas infidelidades con sus parejas lo han perseguido desde hace tiempo. Su matrimonio con Ángela Aguilar también se ha visto implicado en estos rumores, pues para muchos el inicio de su relación se dio cuando este todavía compartía con Cazzu, la madre de su única hija.

Pero ni la vida de casado ha podido eliminar estas acusaciones, puesto que hace un par de meses una mujer identificada como Iveeth habrían provocado revuelo entre los fanáticos de Nodal. Al parecer, la usuaria publicó unas fotografías donde se le ve besando al intérprete de 'Adiós amor'.

"Mi biggest love (mi más grande amor)", puso la mujer en la fotografía. Asimismo, compartió una historia de un ramo de rosas que aparentemente le envió el cantante. En el detalle se lee la dedicatoria: "Espero verte pronto. Hay días que te extraño de más" y firma "Cris Nodal".

Los fanáticos del matrimonio Nodal Aguilar cuestionaron las imágenes, señalando que estas serían editadas.

Una mujer presumió en sus redes los detalles que supuestamente le dio Christian Nodal - Fotos: Redes sociales

