Cazzu tendría que pagar millonaria multa por hablar de Nodal y Ángela Aguilar

Cazzu causó gran revuelo con sus primeras y únicas declaraciones públicas sobre su separación con Christian Nodal, desmintiendo algunas palabras que dijo Ángela Aguilar sobre lo sucedido entre ellos. Pero parece que las revelaciones de la argentina le causaron una gran pérdida de dinero.

¿Christian Nodal demandó a Cazzu por hablar mal de Ángela Aguilar?

Eso es lo que aseguró el periodista Ernesto Buitrón en el programa Todo para la mujer, de Maxine Woodside. Según el comunicador, aunque Cazzu se sinceró públicamente sobre lo que vivió durante y después de su polémica separación, no lo tenía permitido.

Lo anterior debido a que Cazzu y Nodal habrían firmado un acuerdo en su separación en el que se estableció una cláusula de confidencialidad. Ambas partes supuestamente tendrían prohibido revelar detalles sobre lo que sucedió entre ellos y cómo terminó su relación.

Christian Nodal y Cazzu tuvieron a su hija en 2023. FRAZER HARRISON/Getty Images via AFP

¿Cuánto tendría que pagar Cazzu por incumplir con la cláusula?

El periodista reveló que es una suma millonaria la que pactaron ambos artistas al momento de su separación, estableciendo que ninguno de los dos hablaría de su separación públicamente.

"Dicen que le dio baje, que 9 millones de dólares… y que dentro de una cláusula decía: ‘bueno, pero no puedes decir nada de lo que pasó’", detalló el comunicador.

Por ahora, se desconoce si Nodal hará efectivo el cobro de la cláusula de confidencialidad firmada por ambos. Cabe recordar que todo esto inició por una entrevista que dio su esposa Ángela Aguilar hablando al respecto, pero aparentemente ella sí podría hablar del tema porque no hace parte del documento firmado.

¿Qué fue lo que dijo Cazzu?

Cazzu habló con toda libertad sobre lo que pasó entre ella y Christian Nodal - Fotos: Luzu TV / @angela_aguilar_

"Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, que ellos vienen con una relación de muchos meses antes de que haya sido expuesta y que yo estaba en pleno conocimiento, y me siento en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira", dijo Cazzu en una entrevista.

Aunque la argentina nunca mencionó a los cantantes mexicanos, Cazzu resaltó que se sintió ofendida por unas declaraciones de Ángela Aguilar en una entrevista. Insistió en que "yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa. A mí, cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto".

Cazzu también arremetió contra Aguilar por decir que "a nadie le rompieron el corazón". Señaló que "yo sufrí muchísimo y se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho, fue un proceso muy doloroso".

