Daniel Radcliffe se pronuncia contra J.K. Rowling por comentarios homofóbicos

J.K. Rowling, autora de la saga de libros de Harry Potter, fue tal vez uno de los primeros casos de famosos 'cancelados' en las redes sociales. La escritora pasó de ser amada por los fanáticos de la saga a ser duramente criticada por sus declaraciones en contra de las mujeres transgénero, un rechazo que recibió incluso por parte de Daniel Radcliffe, el actor que le dio vida al protagonista de sus libros.

La relación entre Radcliffe y Rowling se vio afectada desde que en redes sociales la autora se manifestó en contra de los derechos de las personas trans. Así lo dio a conocer el mismo actor en una reciente entrevista con The Atlantic en la que reveló que, aunque agradece a la escritora por su carrera, no está de acuerdo con sus opiniones.

"Me entristece mucho", manifestó Daniel Radcliffe cuando le cuestionaron sobre su opinión al ver las declaraciones de J.K. Rowling cada vez más polémicas. "Porque miro a esta persona que conocí, el tiempo que pasamos, los libros que escribió y el mundo que creó y todo eso es para mí tan profundamente empático".

El actor que por años dio vida a Harry Potter reconoció que "sin esa persona", refiriéndose a Rowling, seguramente su vida sería muy diferente, y que le agradecía el éxito de su carrera, pero dejó claro que "eso no significa que le debas las cosas en las que realmente crees a otra persona durante toda tu vida".

En 2020, cuando la polémica de J.K. Rowling arrancó por su 'me gusta' a un trino en el que se cuestionaban los derechos de las mujeres trans, Daniel Radcliffe salió en defensa de la comunidad LGBTIQ+. A través de un comunicado, el actor que por años ha apoyado al Proyecto Trevor -una línea de emergencia para prevenir el suicidio de jóvenes de la comunidad- que "las mujeres trans son mujeres".

Ahora Radcliffe asegura que no se arrepiente de haber salido en contra de las declaraciones de la autora, incluso cuando muchos empezaron a calificarlo de "desagradecido". El actor señaló que en ese momento "me habría parecido una inmensa cobardía no decir algo. Quería intentar ayudar a las personas que se habían visto afectadas negativamente por los comentarios".

Señaló que la franquicia de Harry Potter impactó las vidas de muchas personas de la comunidad LGBTIQ+, por lo que quiso demostrarles que "si esos son los puntos de vista de Jo (Rowling), entonces no son los puntos de vista de todos los asociados con la franquicia de ‘Potter’".

Daniel Radcliffe aseguró que no tiene interacción con Rowling desde entonces y concluyó que "seguiré apoyando los derechos de todas las personas LGBTIQ+ y no hará más comentarios que ese".