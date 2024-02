Daniela Álvarez le pone condición a Daniel Arenas para su matrimonio: "No vayas a escatimar"

Daniela Álvarez y Daniel Arenas tienen una relación amorosa de varios años y, aunque han pasado por momentos de crisis, ya están hablando sobre matrimonio. Así lo reveló la ex reina de belleza en una reciente entrevista.

La ex señorita Colombia concedió una entrevista a la periodista española Eva Rey en la que anticipó detalles sobre el futuro de su relación amorosa con el actor. Daniela Álvarez aprovechó el espacio para recordarle a Daniel Arenas la condición que tiene para aceptar ser su esposa.

"¿Te quieres casar?", cuestionó la periodista a su invitada y ella la sorprendió al revelarle que ha soñado con su matrimonio desde niña. "Mi sueño de casarme ha sido desde que tengo siete años, o sea, yo me parecía a Susanita, la amiga de Mafalda, supermaternal", reveló Álvarez.

La también presentadora agregó que "desde chiquita siempre mi sueño es entrar a la iglesia vestida de blanco, tener dos hijos, que ojalá sean gemelos y que sean niño y niña. La tengo súper clara".

Pero Daniela Álvarez aseguró que no solo tiene claro lo que desea durante y después de su matrimonio, recordó que hay algo que debe tener en cuenta Daniel Arenas cuando decida pedirle la mano. Esto porque, para ella, escoger el anillo y la propuesta son labores del novio.

Ahora, Daniela Álvarez dejó claro que no quiere cualquier anillo.

"A él se la pongo difícil con el anillo, a mí me gustan mucho las joyas y si algo le he dicho es: ‘amor, o sea, el día que vaya a pasar eso, por favor que mi anillo sea lo más lindo que haya visto, me lo quiero poner y que sea para toda la vida, entonces no vayas a escatimar", aseguró.

Además, la modelo colombiana también estableció que tiene un tiempo límite de dos años para que todo esto pase en su vida, por lo que el actor Daniel Arenas ya debería estar planeando la propuesta.