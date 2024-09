David Manzur es homenajeado en ArtBo y presenta su nueva obra: "Un recuerdo despedazado"

En la noche de este miércoles, 25 de septiembre de 2024, se inaugura la Feria Internacional de Arte de Bogotá, ArtBo, que cumple 20 años y rinde homenaje por primera vez a un artista. Se trata de David Manzur, quien habló con Noticias Caracol en vivo desde su casa/taller en Barichara, mientras ultimaba detalles de la serie que expondrá en esta evento en la capital del país.

A sus 95 años, David Manzur sigue pintando y dibujando con la misma pasión del primer día y, para esta especial ocasión, creó ocho piezas de acrílico sobre lienzo y con papel de collage que representan enigmáticas figuras femeninas de rostro triste.

¿Quién es David Manzur y qué obras tiene en ArtBo?

El artista colombiano señaló que el motivo por el que esta colección tiene como protagonistas y como nombre 'Mujeres' es porque "vengo trabajando en este tema hace unos dos años o tres años, siempre lo había tocado. En la historia del arte en general la mujer juega un papel importantísimo ha sido el punto de entrada y reto para los artistas, yo la veo más bien como un personaje histórico, un fantasma, no tiene una historia personal, no hay un sentimiento".

Eso lo refleja en las piezas que parecen rasgadas o destruidas por el tiempo y que reflejan el descubrir artístico de siete años de Manzur. Pero también tienen grandes rasgos de la memoria del artista, que permanece intacta.

"Cada obra tiene que tener esa magia de llegarle a quien lo ve, si no llega no hay cuadro, no hay pensamiento, no hay artista".

"Si tú analizas esos cuadros, son un recuerdo despedazado y roto". El nacido en Neira, Caldas, recordó que creció en África, en Guinea Ecuatorial y en la ciudad de Bata tuvo una experiencia particular. "Había un barco hundido y yo a los 7 años me subí a las ruinas del barco y me quedó en la cabeza el color del óxido del hierro y ahí empieza la aceptación del destrozo y la basura misma tiene gran belleza".

De su memoria también salió Doña Francisca, una mujer millonaria que vivía en Nueva York y que David Manzur visitó en los años 50. "Doña Francisca estaba sentada con una copa de vino, nos miró con una mirada analítica que se me quedó en la mente, me vino tan clara del año 1956 hasta ahora que parece que me dijo '¿te acuerdas de mí?'".

La casa y taller de Manzur está ubicada en Barichara y reconoce que aunque ha trabajado en lugares como Nueva York, España o Canadá, "aquí es donde mejor, la producción más rica e importante que yo he hecho para mí, la he hecho en Barichara y ya me quedo aquí".