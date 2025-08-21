Green Day en Bogotá: tenga en cuenta movilidad, parqueaderos y objetos prohibidos en Vive Claro

El próximo domingo 24 de agosto, el escenario del Vive Claro Distrito Cultural se convertirá en el epicentro del punk rock con la llegada de Green Day. Este no solo es un evento que los fanáticos de la banda llevan esperando desde hace varios años, sino también el concierto de gran magnitud con el que se inaugurará el nuevo espacio de eventos culturales de Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La icónica banda californiana regresa a la capital colombiana para reencontrarse con miles de fanáticos que los vieron por última vez en 2017 con su Revolution Radio Tour. Para asistir al concierto de Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool hay algunas recomendaciones que los fanáticos deben seguir y que les asegurarán que la experiencia sea única y positiva.



¿Cómo llegar a Vive Claro?

Vive Claro Distrito Cultural está ubicado en la Avenida La Esmeralda #42 – 41, cerca al centro comercial Gran Estación y el Parque Metropolitano Simón Bolívar. La recomendación que siempre se dan en estos casos es llegar al lugar en transporte público para no saturas las vías, para ello TransMilenio ha detallado su plan de rutas para llegar al concierto.

Las estaciones de TransMilenio más cercanas al Vive Claro son Salitre El Greco - Vive Claro y CAN – British Council por la troncal de la Calle 26, a las que llegan rutas desde todas las otras troncales. Detallaron que, además, también se puede llegar en alguna de las 31 rutas TransMiZonal desde la Av. carrera 68.



Además, al finalizar el evento, habilitarán una operación especial con 8 servicios adicionales para facilitar el regreso de los asistentes con destinos a Portal El Dorado, Portal Usme, Portal Sur, Portal Norte, Portal 80, Portal Suba, Portal 20 de Julio y Portal Américas.



¿Dónde parquear en Vive Claro?

Por otro lado, si hay quienes prefieren llegar al lugar en su vehículo o moto, Vive Claro cuenta con disponibilidad de parqueadero, pero los usuarios tienen que estar atentos porque deben reservar sus cupos. Para hacerlo deben ingresar a www.redparking.co donde encontrarán las diferentes opciones.

Publicidad

Los asistentes al concierto de Green Day en Vive Claro tienen la opción de parquear sus vehículos en el parqueadero de Vive Claro (Av. Carrera 60 # 44B - 21), pero también en parqueaderos cercanos como el del Hotel Hyatt (Calle 24 A # 57 - 56), el de la Biblioteca Virgilio Barco (Av. La Esmeralda # 57 - 60) o en el de la Gobernación de Cundinamarca (Calle 26 # 51 - 53).



Objetos permitidos y prohibidos en Vive Claro

Para garantizar la seguridad de todos los asistentes, la organización del evento ha establecido una estricta lista de objetos prohibidos.



Armas de fuego, armas cortopunzantes y elementos que puedan ser utilizados como proyectiles.

Objetos de vidrio o metálicos (botellas, termos, etc.).

Artículos inflables.

Sombrillas.

Sillas plegables.

Sustancias psicoactivas o cualquier tipo de droga.

Cámaras de video, cámaras fotográficas profesionales, drones.

Instrumentos musicales.

Walkie Talkies o radio de comunicación.

Pancartas o carteles de gran tamaño, palos de banderas.

Bebidas alcohólicas o alimentos.

Cigarrillos o vapeadores.

Aerosoles.

Bolsos o morrales de gran tamaño.

Mascotas.

Correas con chapas grandes o taches.

Cadenas largas o joyería con puntas.

Camisetas alusivas a equipos de fútbol.

Cascos de motos o bicicletas.

Por otro lado, lo que sí es recomendable llevar:



Morrales/bolsos que no excedan 30x30x15 CM (de preferencia transparentes de plástico, vinil o PVC).

Bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11x16 CM.

Bolsas de almacenamiento transparentes como ziploc o parecidas (medianas).

Canguros que no excedan 11x16 CM.

Celulares y powerbanks.

Maquillaje (Sin espejos, vidrios, tijeras, pinzas).

Bloqueador solar (máximo 100ml).

Gafas de sol.

Impermeable.

Sombreros/gorras.

Gel antibacterial (máximo 100ml).

En eventos masivos, la seguridad es responsabilidad de todos. Por eso es importante que las personas tengan sus pertenencias a la vista y en un lugar seguro. Así como poner puntos de encuentro con amigos.

El show promete ser una maratón de éxitos que abarcan más de tres décadas de carrera, desde los clásicos de "Dookie" hasta los más recientes de "Saviors". Hay que llegar con suficiente antelación para disfrutar de la presentación de los artistas invitados y ubicarse cómodamente.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL