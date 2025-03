Desafío XX: Karen rompió el silencio, habló sobre su matrimonio y explicó qué pasó con Anamar

La vida de los participantes de El Desafío XX , tras salir del reality, ha estado rodeada de éxitos, viajes y, en algunos casos, polémicas entre ellos mismos. Tal es el caso de lo acontecido entre Karen Candia y Anamar, dos deportistas muy queridas que, tras varios meses de terminado el programa, tuvieron algunos problemas derivados de una supuesta relación amorosa con Renzo, otro de los concursantes.

En exclusiva, Karen Candia habló en Lo Más Viral, de Noticias Caracol en vivo, sobre lo ocurrido entre ella y su excompañera de El Desafío XX luego de que se rumorara una supuesta relación entre ella y la expareja de Anamar, Renzo Meneses, otro deportista del mismo reality que ha sido señalado de presunto maltrato.

Candia asegura que desde que salió de El Desafío XX ha tenido que vivir muchos cambios, incluidos algunos desencuentros con su esposo y su actual voluntad de divorciarse de él. De la misma manera, la mujer habló sobre lo que ocurrió con Renzo tras su ruptura con Anamar.

El Desafío XX: ¿Qué pasó con el matrimonio de Karen Candia?

Karen aseguró que, tras salir de El Desafío XX, la relación con su esposo tomó un mal camino hasta el punto de pensar en el divorcio como una salida. "Con mi esposo veníamos muy chévere. Yo con mi esposo duré cuatro años, tres de novios y casi uno de casados. (...) Él es un hombre increíble, un poco sobreprotector y eso es lindo. (...) Pero esa sobreprotección se fue acumulando más fuerte", dijo la mujer.

Sin embargo, Karen asegura que tan pronto salió del reality, la relación se hizo insostenible por presuntos problemas de inseguridad, lo que conllevó a que hace cuatro meses le pusiera un punto final al romance, pero aún no al vínculo matrimonial. "Cuando no te dejan ser es imposible estar allí, con el pasar de los años me di cuenta de eso. (...) Él no quiere el divorcio hoy en día", agregó.



Karen Candia habla sobre lo que ocurrió con Anamar:

"Nunca me entrometí en nada, nunca me metí en una relación

En cuanto a lo que ocurrió con su excompañera Anamar, quien la señala de haber tenido una relación con su reciente expareja señalada de maltrato, Renzo Meneses, la mujer detalla que nunca se metió en este vínculo y que, pese a que sí sostuvieron un corto amorío, este inició mucho después de que ella y el deportista hubieran terminado su relación.

"Él me contaba de que su relación con Anamar no estaba de la mejor manera, habían muchos problemas de parte de ella. Son cosas mucho más personales que él me contaba. (...) Yo le dije 'haz lo mejor para ti, para tus sentimientos y para tu bienestar'. (...) Al hablarle yo así, él se vino más para este lado y desde ahí seguimos charlando, saliendo".

La mujer sostiene que en aquel controversial viaje a Cartagena junto a Renzo y otros amigos, ella no sostenía ningún tipo de relación con el exnovio de Anamar, y que no fue hasta el último día del viaje en el que, entre bailes y celebraciones, ambos tuvieron algunas manifestaciones románticas y decidieron darse una fugaz oportunidad.

"Hoy en día no estoy con Renzo, ya hace dos meses que ya no estoy con él. Después de Cartagena ya no más porque él estaba enfocado en eso (señalamientos de maltrato por parte de Anamar), en los abogados, tenía que salir de un problema, me estaba involucrando demasiado en ese problema y mi energía es muy valiosa. (...) entonces de mi parte decidí alejarme", agregó.

Karen añadió que, una vez se hizo viral su mala relación con Anamar, decidió comunicarse con ella, pero las respuestas no fueron las esperadas. "Lo hablamos (con Anamar), pero, obviamente, ella siempre fue grotesca con sus mensajes en redes", dijo.

"Nunca me entrometí en nada, nunca me metí en una relación, entonces de mi parte estoy super tranquila porque no dañé nada", añadió Karen.