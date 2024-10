El "código de amor" que usó Polilla con La Gorda Fabiola mientras se despedía de ella

En una reciente entrevista conDía a Día , tras volver a las instalaciones de Caracol Televisión luego de la muerte de su esposa, Nelson Polanía -Polilla- reveló que con La Gorda Fabiola tenían una especie de código secreto, un código de amor, que usó instantes antes de que ella falleciera en la Clínica Colombia.

"Volví a tomar la crema y le hice los masajes en los pies. Nosotros teníamos un código: yo le apretaba el dedo gordito y ella me lo apretaba a mí; eso significaba te amo. Entonces yo empecé a espicharle su dedito y fue la primera vez que lo hice y ella no me respondió. Yo le dije: 'te prometí que iba a estar hasta el último momento y te lo estoy cumpliendo'", relató el humorista.

Sí, fue un momento sumamente difícil, triste y doloroso. Sin embargo, Polilla afirmó que "logramos despedirnos bonito". Pese a que La Gordita Fabiola estuvo sedada en esas últimas horas, su esposo y otros integrantes de la familia la acompañaron hasta que partió al cielo.

La Gorda Fabiola "fue parte de mi vida, mi consejera, mi amiga": Cesar Corredor, Barbarita - Foto Instagram: Polilla_feliz

Los últimos momentos de La Gorda Fabiola

"La dejé en UCI el miércoles en la noche y pasó algo curioso, la recibieron los mismos médicos de hace 10 años y en el mismo cubículo. Le dije que era premonitorio. Me despedí de ella a las 10 de la noche, le dije que iba a salir bien, porque hace 10 años salió bien", recordó Nelson Polanía en Día a Día.

No obstante, las cosas empezaron a empeorar rápidamente. "A la una de la mañana me llamaron y me dijeron que estaba muy enferma, que la respiración no estaba plena y que debían intubarla y ponerle un respirador artificial. A las 3 de la mañana me llamaron de la UCI y me dijeron que, desafortunadamente, todos los medicamentos que le estaban dando no estaban funcionando, que entonces lo mejor era ir a la clínica. Llegamos a las 4:00 a. m. toda la familia".

En ese justo momento, Polilla decidió hacerle un masaje en los pies a su amada gordita, algo que ella adoraba, mientras le recordaba los planes que aún tenían juntos. "A las 7:00 a.m. los riñones le estaban dejando de funcionar, llamé al padre Antonio y le dio los santos óleos a las 8:00 a.m. Fue una ceremonia bonita, tenaz, pero lo hicimos y siguió el deceso y a las 10:45 de la mañana salió la internista y dijo que el porcentaje de muerte estaba en 95%, que entráramos a despedirnos".

Polilla recordó finalmente que "mi hijo colocó la canción de 'Me gustas tanto', de Mickey Taveras . Le expresé mi amor y ahí se me murió". El humorista añadió, en medio del llanto: "Viví para hacerla feliz, para amarla y, hasta el último momento, le cumplí. Siempre le dije que iba a estar con ella hasta el final".

