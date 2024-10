¿Por qué Polilla se fue tres veces de la casa en la que vivía con La Gorda Fabiola?

Aunque su usuario en Instagram es @polilla_feliz, el humorista Nelson Polanía ha mostrado su profunda tristeza en sus redes sociales en las últimas semanas, luego de la muerte de La Gorda Fabiola. En medio de todo, sigue recordándola con la felicidad que ella le transmitió a lo largo de sus 28 años de matrimonio.

El lunes 7 de octubre, Polilla regresó a Caracol Televisión , su lugar de trabajo y también el sitio en el que conoció a Fabiola Posada y nació su amor. En su recorrido nuevamente por el canal, el humorista contó detalles de lo que han sido estas dos semanas sin su esposa y los recuerdos que tiene de ella.

Polilla y La Gorda Fabiola tenían un matrimonio feliz, no perfecto

En su paso por Día a Día , el programa matutino de Caracol Televisión, Nelson Polanía habló sobre su proceso de duelo y recordó momentos clave de su matrimonio. En medio de ese momento mencionó las veces que pelearon.

Como personas públicas y humoristas, Polilla y La Gorda Fabiola compartían con sus seguidores momentos felices y graciosos de su diario vivir; no iban a compartir los problemas que vivían en su casa. Pero las noticias y los titulares llegaban.

"En un artículo vi que decía 'Polilla se fue de la casa cuando vivía con La Gordita'", recordó el humorista de Sábados Felices y aclaró que "no fue una vez, yo me fui tres veces de la casa porque discutíamos, peleamos, como todo matrimonio".

Polilla aclaró que a lo largo de esos 28 años de relación existieron discusiones y diferencias, como en cualquier relación, pero que así como se fue, "tres veces volví". Cuando los presentadores del espacio le preguntaron por qué siempre regresó a su casa con La Gorda Fabiola después de esos problemas, el humorista habló del gran amor por Posada y su hijo.

"Volví por la responsabilidad que tenía con mi hijo y la admiración y respeto que le tenía a ella", aseguró, enamorado de la bella humorista.

¿Cómo ha sido el duelo de Polilla?

Tras dos semanas de la muerte de Fabiola Posada, su esposo Nelson Polanía señaló que ha decidido vivir este duelo recorriendo los pasos que caminó junto a la humorista. Ha ido a restaurantes, cafeterías y otros lugares en los que solían pasar tiempo juntos.

"Es estar en los espacios donde habíamos estado, es volver sin ella, es duro". Por ejemplo, regresar al estudio de grabación de Sábados Felices, en Caracol TV, le dolió. "Hoy fue tenaz porque era el reintegro al lugar donde nos conocimos, nos hicimos amigos, novios, amantes, esposos; la última renovación de votos fue en el estudio. Fue muy bonito llegar y ver a los técnicos, los jefes, las directivas. Le ofrecieron una misa en el estudio , a ella le hubiera encantado eso, ella estaba ahí".

Finalmente, Polilla reconoció en Día a Día que, en medio del dolor, ha sido bonito salir de su casa y encontrarse a diario con tantos colombianos que le recuerdan con amor, admiración y agradecimiento a La Gorda Fabiola.

"El duelo mío es una cosa que no he sabido describir. Aparte de mi esposa, se me murió mi compañera, mi amiga, mi amante y mi socia, mi pareja de trabajo. Todo eso representado en una sola persona es raro", planteó.

La Gordita Fabiola seguirá viviendo no solo en el corazón de Polilla, sino en el de los colombianos que rieron tanto con sus ocurrencias.