El emotivo discurso de Tom Cruise en escena de Top Gun con la que rinden homenaje a Val Kilmer

El cine está de luto tras el fallecimiento de Val Kilmer, reconocido actor que dio vida a icónicos personajes como Jim Morrison en The Doors, Batman en Batman Forever y Iceman en Top Gun. Kilmer murió a los 65 años en Los Ángeles, según informó The New York Times.

En 2014, Kilmer fue diagnosticado con cáncer de garganta, una enfermedad que afectó significativamente su vida y carrera. Sin embargo, según su hija, Mercedes Kilmer, el cáncer no fue la causa de su fallecimiento. El actor murió a consecuencia de una neumonía, complicación que agravó su delicado estado de salud.

Su partida ha conmovido a la industria y ahora una de las escenas más recordadas de su carrera ha cobrado un nuevo significado tras su muerte: su reencuentro con Tom Cruise en 'Top Gun: Maverick'.

En 2022, Kilmer volvió a interpretar a Iceman en la secuela de Top Gun, a pesar de los problemas de salud que lo afectaban desde su diagnóstico de cáncer de garganta. La escena que compartió con Tom Cruise fue cuidadosamente planeada para rendir homenaje al actor, permitiéndole despedirse de su personaje y del público.

La emoción del momento no fue solo actuación. Tom Cruise confesó para una entrevista con Jimmy Kimmel que fue difícil contener las lágrimas durante el rodaje: "Actuar con Val Kilmer fue muy emotivo. Lo conozco desde hace décadas y le agradezco que volviera a hacer el personaje".

En la escena, Maverick (Tom Cruise) visita a Iceman (Kilmer), quien se comunica a través de una pantalla debido a su enfermedad; durante el diálogo, Maverick confiesa sus dudas sobre entrenar a un joven piloto: "Almirante, mi piloto acompañante", saluda Maverick al entrar al lugar donde se encontraba Iceman, quien sonríe antes de señalar la pantalla y escribir: "Quiero hablar de trabajo".



Maverick: Rooster sigue molesto conmigo por lo que hice. Esperaba que al final él entendería por qué, que me perdonase...

Iceman: Aún hay tiempo.

Maverick: La misión es dentro de tres semanas. El chico no está listo.

Iceman: Pues enséñale.

Maverick: Ice, no me pidas por favor que mande a otra persona a la muerte, mándame a mí.

Iceman: Es hora de pasar página.

De pronto esta escena de “Top Gun: Maverick” adquiere un nuevo sentido y se convierte en un bello homenaje a Val Kilmer y su legado.



“Es hora de dejar ir”pic.twitter.com/QOz9ZWVKTC — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) April 2, 2025

El momento más impactante ocurre cuando, con gran esfuerzo, Iceman pronuncia unas palabras: "La Marina necesita a Maverick. El chico necesita a Maverick. Por eso luché por ti. Por eso sigues aquí".Maverick, con lágrimas en los ojos, solo puede responder: "Gracias, Ice, por todo".

Antes de despedirse, Iceman mira a Maverick con complicidad y le pregunta: "Una última cosa: ¿quién es el mejor piloto, tú o yo?". Con una sonrisa nostálgica, Maverick responde: "Iba genial, no arruines el momento".

Luego de un emotivo abrazo entre ambos personajes, la escena continúa con el homenaje final a Iceman durante su sepelio. La imagen del personaje interpretado por Val Kilmer junto a su féretro se ha convertido en un símbolo de despedida, tanto dentro de la historia de 'Top Gun: Maverick' como en la realidad, donde los fanáticos la han tomado como un tributo al legado del actor en la gran pantalla.

Cabe destacar que, para que Kilmer pudiera retomar su papel en la película, el equipo de producción recurrió a la inteligencia artificial para recrear su voz, la cual había sido gravemente afectada por su enfermedad. Esta decisión permitió que su última escena en el cine tuviera aún más impacto y se convirtiera en un homenaje en vida a su talento y perseverancia.



Revuelo en redes sociales

El fallecimiento de Val Kilmer ha generado una gran reacción en redes sociales, donde seguidores y fanáticos han compartido la escena junto a mensajes de respeto y admiración.

"Y hasta aquí mi pequeño homenaje a Val Kilmer. Para mí, ha sido uno de esos actores que me ha acompañado en mi infancia y juventud y que siempre llevaré conmigo. Buen viaje, Val, y que este video de Top Gun: Maverick sirva como despedida", escribió un seguidor.