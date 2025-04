¿De qué murió el actor Val Kilmer, famoso por Batman y 'Top Gun'? Esto dijo su familia

El mundo del cine está de luto tras la noticia del fallecimiento de Val Kilmer , popular por interpretar al cantante Jim Morrison o el superhéroe Batman, y actuar en películas tan taquilleras como 'Top Gun' o 'Tombstone'.

Falleció en Los Ángeles a los 65 años, informó The New York Times. Según informó su hija, Mercedes Kilmer, al diario neoyorquino, el actor fue diagnosticado de cáncer de garganta en 2014. Aunque no fue el motivo de su muerte, tardó en reconocer la enfermedad.

Fue hasta 2017 que reconoció el cáncer que padecía en un documental autobiográfico, 'VAL', que se estrenó en el Festival de Cannes y en el que ofreció un inédito acceso a su estado de salud y su intimidad.



La causa de muerte de Val Kilmer

Su hija informó que el actor falleció de una neumonía, una infección que afecta un pulmón o los dos. Hace que los sacos de aire, o alvéolos, de los pulmones se llenen de líquido o pus. Según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, hay bacterias, virus u hongos que pueden provocar esta enfermedad.

Nacido en Los Ángeles, el carismático actor, con aires de estrella de rock, interpretó papeles de rockero en varias ocasiones en los inicios de su carrera.

Val Kilmer, que dio vida a Jim Morrison, Batman y actuó en 'Top Gun' o 'Tombstone'. AFP

Según recuerda el Times, debutó en el cine con una parodia humorística de espías de la Guerra Fría titulada 'Top Secret!' (1984), donde interpretó a un cantante estadounidense que complacía al público y movía las caderas en Berlín, involucrado sin saberlo en un complot de Alemania del Este para reunificar el país.

Fue memorable su papel como el cantante Jim Morrison, icono de la sensualidad psicodélica, en 'The Doors' (1991) del director Oliver Stone, y se metió en la piel de Mentor —un Elvis consejero imaginado por el protagonista antihéroe de la película, interpretado por Christian Slater— en 'True Romance' (1993), una violenta historia de aventuras sobre drogas escrita por Quentin Tarantino y dirigida por Tony Scott.

Protagonizó junto a Sam Shepard 'Thunderheart' (1992), interpretando a un agente del FBI, y en 'The Saint' (1997) fue un ladrón elegante y astuto que juega al gato y al ratón con la mafia rusa.

Quizás su papel más famoso con Michael Keaton y George Clooney, fue el papel principal en 'Batman Forever' (1995).

Pero para entonces, otra faceta de la carrera de Kilmer ya se había desarrollado. En 1986, Tony Scott lo eligió para su primera película de gran presupuesto, 'Top Gun' (1986), un drama de aventuras sobre pilotos de caza de la Marina en entrenamiento, en el que era el rival de la estrella de la película, Tom Cruise, con quien también participaría en su secuela en 2022, 'Top Gun: Maverick'.

“La mayoría de los actores reconocen que Val tiene algo diferente de lo que se ve a simple vista”, dijo Stone en una entrevista de 2007 para un segmento de la serie de televisión “Biography”, recuerda The New York Times.

