El emotivo mensaje de Shakira horas antes de iniciar su gira Las Mujeres Ya No Lloran

Llegó el día. Este martes 11 de febrero finalmente Shakira regresa a los escenarios y dará inicio a su gira internacional con Las Mujeres Ya No Lloran. Horas antes de subir al escenario en Rio de Janeiro, Brasil, la colombiana hizo una publicación en redes sociales con un emotivo mensaje a sus seguidores.

Shakira envía mensaje a sus fans horas antes de iniciar su gira

Shakira publicó una foto mirándose al espejo en su camerino, momentos antes de que el show comience. La artista barranquillera quiso compartir con sus millones de fanáticos en Instagram sus emociones previas al inicio de la gira que podría ser la más ambiciosa de su carrera.

"Hoy es el día. En este momento, escribo estas líneas desde mi camerino. El reflejo en el espejo me devuelve la imagen de una mujer que ha dejado hasta el último aliento en cada ensayo, en cada acorde, en cada paso", inició su mensaje la cantante de 48 años.

La artista confesó que ha dedicado los últimos meses en preparar un espectáculo que no solo esté acorde a su visión y talento, sino que logre cautivar a sus seguidores. "Doce meses. Catorce horas al día. Un año entero preparando cada detalle con el objetivo en mente: darles el mejor show de mi vida".

"Sé que la perfección no existe, pero sí sé que esta noche me entregaré a ustedes tal cual soy, con la voz afilada por la experiencia y la piel marcada por cada batalla ganada y perdida. Esta noche, no será solo para verme cantar. Será para aullar, sentir, gritar lo que no nos animamos a decir aún", compartió.

Les pidió a los asistentes a su primer show en el estadio Nilton Santos que estén preparados para bailar, reír, llorar, abrazarse y emocionarse con cada canción. "Porque lo que hemos construido juntos no es solo música. Es un pacto. Es un lenguaje, el lenguaje de nuestra manada. Y si algo es cierto es que una loba jamás olvida a su manada y después de esta noche cada uno de ustedes estará conmigo para siempre", concluyó.

