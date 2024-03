El exclusivo coche que Maluma y Susana Gómez le tienen a su bebé: cuesta una millonada

Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, está disfrutando por estos días de la llegada de su primogénita, París, en Medellín. A través de sus redes sociales, el cantante compartió imágenes de sus primeros 15 días junto a la bebé.



"Mis primeros 15 días como papá, esto es lo mejor que he vivido en mi vida.. 💘", escribió el paisa en la publicación en la que recopiló sus primeros momentos junto a la bebé, fruto de su relación amorosa con Susana Gómez.

Dentro de las instantáneas, una que llamó especialmente la atención fue en la que se ve que los dos padres primerizos pasean a la pequeña París por su casa en Medellín, especialmente en la zona donde están los caballos del artista. Pero el equino no es lo particular en la imagen, sino el lujoso coche en el que va la niña.

Maluma y Susana Gómez paseando a París - Foto: @maluma

Esto cuesta el coche de la bebé de Maluma

Como no podía ser de otra manera, París disfruta de grandes lujos desde muy pequeña. A tan solo unos días de nacida, la bebé pasea por la casa de Medellín en un exclusivo coche de la marca Dior.



La pareja posa sin mirar a la cámara mientras introducen a París a todos los integrantes de su familia, entre ellos, los queridos caballos de Maluma. Mientras pasean por la vivienda, París está dentro del coche de color azul marino con la capota decorada con el reconocido anagrama de la marca.

Según la página oficial de Dior, este cochecito es ideal para el primer año de los bebés, brindando elegancia, comodidad y funcionabilidad a la vida de los padres. Todo esto por el precio de 7.700 dólares, casi 30 millones de pesos colombianos.

Por su precio, es evidente que es un objeto al que no muchos padres tienen acceso, lo que no es un problema para el cantante colombiano. Además de la hija de Maluma y Susana Gómez, otros hijos de famosos como Nadia Ferreira y Marc Anthony, Cardi B, Cazzu y Yailin han paseado en este tipo de coches.