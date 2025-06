Yo Me Llamo Luis Alfonso cantó con el original y se llevó 100 millones: ¿qué hará con el dinero?

Una noche emocionante vivió Yo Me Llamo Luis Alfonso, uno de los siete semifinalistas del concurso de imitación de Caracol Televisión, quien en medio de su presentación fue sorprendido por el cantante original y ambos terminaron cantando sobre el escenario. Luego de esto se llevó el mayor premio del 'muro de las estrellas', los tan anhelados 100 millones de pesos que ningún otro participante de esta temporada había alcanzado y sorprendió a los jurados al revelar la decisión que tomó con el dinero.

Yo Me Llamo Luis Alfonso se ha convertido en uno de los participantes favoritos de la competencia, gracias también al gran cariño que los colombianos tienen por este artista popular que también participó en un programa de concurso de Caracol. A su vez, el parecido físico que tiene el participante con el cantante lo ha fortalecido a lo largo del juego, así como su anterior experiencia como Yo Me Llamo Elvis Crespoen la temporada pasada. El imitador también ha sorprendido a los jurados del programa con su historia de vida.

Luis Alfonso sorprendió a su doble en Yo Me Llamo

Como una noche tradicional en el programa, el imitador de Luis Alfonso se preparó para dar su mejor show ante los jurados Amparo Grisales, César Escola, Rey Ruiz y Aurelio Cheveroni, y una vez más recibió comentarios positivos por su interpretación, logrando alcanzar lo más pequeños detalles del artista original, algo que se ha convertido en la exigencia de los jurados en esta altura de la competencia. Lo que él no sabía, y aparentemente tampoco los jurados, es que detrás del escenario también lo estaba escuchando el mismísimo Luis Alfonso.

Mientras el participante recibía la devolución de los jurados, escuchó de fondo la voz del cantante interpretando una de sus canciones. Cuando el imitador se dio vuelta y vio al original quedó bastante sorprendido e inmediatamente le cedió el escenario para que cantara. Luis Alfonso complació al público con una pequeña presentación, en la que pidió al participante que lo acompañara. El acto de los dos sobre el escenario dejó boquiabiertos a los jurados, quienes empezaron a decir que eran "idénticos".

Al final, Luis Alfonso le manifestó a su imitador que lo llenaba de orgullo al verlo en la competencia. "Yo he estado viendo el programa, ha mejorado muchísimo, muchas cosas de respiración y de técnica. Físicamente es igualito, la misma percha, los areticos, la misma nariz y todo culichupado", manifestó el cantante colombiano sobre el escenario.

Participante de Yo Me Llamo se llevó los 100 millones de pesos

La visita de Luis Alfonso parece que no solo motivó y alegró al participante que cada noche lo imita, sino que también le dio suerte esa noche. Yo Me Llamo Luis Alfonso fue elegido por Armonio, la inteligencia artificial del programa como el mejor artista de la noche, lo que le dio la oportunidad de ir al 'muro de las estrellas' y seleccionar a uno de los famosos que han pasado por la competencia para ganar un premio millonario. Como no podía ser otro, eligió al mismo Luis Alfonso, opción que tenía los 100 millones de pesos.

En medio de la celebración, el participante sorprendió a todos al anunciar lo que hará con el dinero. "A mis compañeros, yo hice una promesa y la voy a cumplir. Yo dije que si ganaba, los iba a repartir entre los 10 finalistas. Eso me ha enseñado la vida, a compartir, porque cuando uno da con amor, recibe el triple por parte de Dios", anunció el participante de Yo Me Llamo, algo que emocionó a sus compañeros sobre el escenario y dejó sorprendidos a los jurados. Rey Ruiz, reaccionó emocionado levantándose de la silla y aplaudiendo al participante: "Eso sí merece un aplauso":

