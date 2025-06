¿Quiénes son My Chemical Romance? La banda que marcó a una generación y vuelve a Colombia

Con chaquetas militares negras, delineador corrido y letras cargadas de angustia existencial, My Chemical Romance se convirtió en uno de los nombres más poderosos del rock alternativo de los 2000. Fundada en 2001 en Nueva Jersey por el vocalista Gerard Way, junto a su hermano Mikey Way, Ray Toro y Frank Iero, la banda no solo fue el estandarte del llamado "emo", sino también el refugio sonoro de millones de jóvenes que no encontraban un lugar en el mundo.

La banda que marcó a una generación

My Chemical Romance (o MCR, como les dicen sus fans) se caracteriza por mezclar el punk, el rock alternativo, el post-hardcore y el emo, creando un sonido teatral, explosivo y profundamente emocional. Sus letras hablan de la muerte, la tristeza, el amor, el abandono y la esperanza. Pero no lo hacen desde el lugar del victimismo, sino con una puesta en escena potente.

Su segundo álbum, 'Three Cheers for Sweet Revenge' (2004), los catapultó a la fama global con himnos como Helena y I'm Not Okay (I Promise), pero fue con The Black Parade (2006) que alcanzaron la categoría de culto: un disco conceptual en el que la muerte es recibida como un desfile fúnebre lleno de guitarras épicas y dramatismo. Su estética gótica, inspirada en Tim Burton y las películas de terror, se volvió icónica.

En 2013, cuando estaban en la cima, la banda anunció su separación. Para muchos, fue el final de una era. Sin embargo, en 2019, anunciaron su regreso con una gira que agotó entradas en minutos, demostrando que su música sigue tan viva como sus seguidores. En pleno siglo XXI, nuevas generaciones descubren su discografía en plataformas digitales, reviviendo esa mezcla de rabia y belleza que los hizo únicos.

Después de varios años de rumores y una larga espera, los fanáticos de My Chemical Romance en Colombia reciben la noticia más anhelada: la banda estadounidense tendrá su primer concierto en el país. La agrupación conformada actualmente por Gerard Way (voz), Frank Iero (guitarra), Mikey Way (bajo) y Ray Toro (guitarra) llegará al país en medio de su gira anunciada por Latinoamérica, la cual tiene como sorpresa su primera vez en varios países y su regreso a Argentina tras 17 años.

Sus presentaciones en Colombia

El escenario del Vive Claro, en Bogotá, será el escenario que le dé la bienvenida a la agrupación que marcó a toda una generación de fanáticos con sus letras y estilo 'emo' a inicios de los 2000 el 22 de enero de 2026.

Tras el anuncio de su concierto en Bogotá, la banda confirmó una segunda presentación en Colombia: Medellín también recibirá a My Chemical Romance el próximo 1 de noviembre en el Estadio Atanasio Girardot, como parte de su gira Long Live: The Black Parade. Esta noticia ha generado gran emoción entre sus seguidores paisas, quienes durante años esperaron ver en vivo a una de las agrupaciones más emblemáticas del rock alternativo de los 2000.

La preventa de boletería para Medellín estará disponible a partir del 2 de julio a las 10:00 a.m., exclusivamente para clientes de los bancos aliados, y la venta general comenzará el 4 de julio a través de Ticketmaster. Dado el fervor de los fanáticos en todo el país, se espera un lleno total en ambas ciudades.

