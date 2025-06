¿En qué va el juicio contra el rapero Sean 'Diddy' Combs, acusado de tráfico sexual y proxenetismo?

El juicio contra el rapero Sean 'Diddy' Combs entra en la etapa final tras siete semanas, con su cierre previsto este jueves. Ayer, el artista habló por primera vez sólo para confirmar al juez su decisión de no testificar en el proceso.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Combs, acusado de tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer proxenetismo, contestó a las preguntas del juez Arun Subramanian, a quien felicitó por el "trabajo excelente" que ha hecho en el juicio en la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan.

El magistrado preguntó primero a Combs cómo se sentía, a lo que el cantante y productor contestó, tras ponerse de pie: "Estoy bien, señoría. Quería darle las gracias. Está haciendo un trabajo excelente"; en las primeras declaraciones que hace -y las únicas- en este mediático juicio.

Publicidad

El magistrado siguió el protocolo normal en los juicios de confirmar de que el acusado ha sido informado de sus derechos y ha tomado la decisión de no testificar, libre de ninguna presión. Antes de las tres de la tarde, Subramanian preguntó a Combs si entendía su opción de sentarse en la silla de los testigos en su propio juicio, y le dijo que ordenaría al jurado no sacar ninguna conclusión si decidía no hacerlo, señala la revista 'Variety'.

"Sí, su señoría", dijo Combs, que vestía un suéter color bronce sobre una camisa de cuello blanco y a quien el juez preguntó también si había abordado su decisión de no testificar con su defensa, a lo que contestó "sí, exhaustivamente". El juez quiso confirmar una vez más que fue el artista quien tomó la decisión. "Esa es mi decisión, su señoría. Es solo mi decisión. Es decir, es una decisión que tomo junto con mis abogados", reiteró.

Publicidad

Lea: Las fuertes declaraciones de la expareja de Sean "Diddy" Combs en el juicio en su contra

La defensa de Combs no llamó a ningún testigo en su turno y se limitó a leer segmentos del expediente, de declaraciones de los testigos de la Fiscalía, y entre éstos el intercambio de mensajes de texto entre el artista y su exnovia y testigo principal, Cassie Ventura. En los mensajes abordados, Cassie expresaba su amor a Combs dos años después de que, según argumentó la Fiscalía, este la obligara a tener sexo con otros hombres mientras él observaba.

Tanto la Fiscalía como la defensa regresarán hoy al tribunal para tratar con el juez las instrucciones para el jurado. El jurado regresará a la sala el jueves para los alegatos finales de las partes, y también para la réplica de la Fiscalía a lo que diga la defensa, un proceso que podría extenderse hasta el viernes, de acuerdo con ABC.

El jurado comenzaría entones a deliberar sobre este mediático caso, posiblemente a partir del lunes. Combs se ha declarado no culpable de las acusaciones, que le enfrentan a cadena perpetua.

Publicidad

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE