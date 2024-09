¿La quinta será la vencida? El paso de Sofía Vergara por los premios Emmy

Sofía Vergara lleva muchos años siendo el orgullo colombiano en Hollywood y este domingo 15 de septiembre miles de compatriotas de la actriz esperan que la bandera tricolor se alce en el escenario de los premios Emmy.

En la edición número 76 de los premios Emmy la actriz colombiana reconocida especialmente por su paso por la serie Modern Family y, recientemente, por protagonizar su serie Griselda en Netflix, está nominada en una importante categoría.

Todas las nominaciones de Sofía Vergara a los Emmy a lo largo de los años

Vergara logró figurar su nombre entre los nominados a los Emmy por primera vez en el año 2010, cuando logró recoger reconocimiento por su personaje de Gloria Pritchett en la serie Modern Family. En ese momento Sofía Vergara fue nominada a mejor actriz de reparto en una serie de comedia.

Después de esa nominación, la actriz colombiana ha recibido otras tres nominaciones en la misma categoría y por el mismo personaje en los años 2011, 2012 y 2013. Sin embargo, en ninguna de las ceremonias logró alzarse con la estatuilla.

¿La quinta será la vencida?

Luego de más de 10 años de su última nominación a los premios Emmy, Sofía Vergara regresa a hacer parte de los actores seleccionados entre lo mejor de las historias de televisión. Esta vez la colombiana llega a una categoría completamente diferente y por un personaje totalmente opuesto al de Modern Family.

Sofía Vergara actualmente está nominada en la categoría mejor actriz de una serie limitada por su personaje de Griselda Blanco en la serie de Netflix, Griselda, de la cual ella también es productora.

Vergara podría hacer historia en la edición 76 de los premios Emmy al alzarse con su primer galardón en su carrera y, además, por un trabajo alejado de la comedia, en lo que principalmente se ha desempeñado.

Sin embargo, no será un trabajo sencillo para la colombiana, pues competirá con personalidades de la talla de Jodie Foster, nominada por True Detective: Night Country; Naomi Watts, quien protagoniza la serie Feud: Capote vs. The Swans; Brie Larson, por Lessons in Chemistry; y Juno Temple, por Fargo.