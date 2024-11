Ela Taubert y Joe Jonas en los Latin Grammy: la presentación sorpresa de la ceremonia

En la noche de los Latin Grammy en el Kaseya Center, en Miami, se vivieron grandes momentos y presentaciones en vivo de importantes artistas. Una que causó revuelo en redes sociales y fue toda una sorpresa en medio del evento fue la que realizaron Ela Taubert y Joe Jonas.

La cantante colombiana de 24 años subió al escenario, nominada en ese momento en la categoría a mejor nuevo artista, para presentar una nueva versión de su exitosa canción '¿Cómo pasó?'. Este nuevo lanzamiento es una versión bilingüe en la que está acompañada por nada menos que el integrante de los Jonas Brothers, Joe Jonas.

Ela Taubert y Joe Jonas lanzaron su colaboración

Combinados y demostrando una gran relación, Ela Taubert y Joe Jonas lucieron unos atuendos negros y de cuero y que brillaban bajo el escenario. Mientras ella interpretaba cada parte de su canción con gran sentimiento, Joe Jonas la acompañó con la guitarra e interpretando sus estrofas en inglés.

Ela Taubert y Joe Jonas presentaron su nueva canción ¿Cómo pasó? - Foto: AFP

La presentación de la colombiana y el estadounidense fue toda una novedad en los Latin Grammy, un evento dedicado a celebrar a los artistas hispanohablantes y la música en español. A través de su colaboración, Ela y Joe demostraron que la música no tiene fronteras de idioma y mucho menos de trayectoria, siendo ella una artista revelación y él un cantante bastante reconocido.

Publicidad

"Estoy súper emocionada. Preparar este momento ha sido un sueño hecho realidad. Cualquier músico anhela una oportunidad así, y para mí, cantar aquí es un honor enorme", expresó sobre esta presentación la colombiana.

Luego de su presentación, que cautivó a los asistentes, la canción se publicó oficialmente en todas las plataformas digitales. Además, Ela hizo una publicación especial en sus redes sociales, agradeciendo al cantante de 35 años por su apoyo.

Publicidad

"No quería dejar pasar la noche sin antes dedicarle este post a Joe Jonas, gracias por acompañarme en una de las noches más especiales de mi vida, te quiero y admiro profundamente y me siento infinitamente agradecida con la vida por el regalo de llamarte mi amigo. You’re the beeest!! It wouldn’t be the same without you", escribió.

Ela Taubert recibió su primer Latin Grammy

Después de la presentación, Ela Taubert se alzó en la ceremonia con el gramófono a mejor artista nuevo, un especial premio que reconoce a los artistas que están iniciando su carrera.

"Quiero darle las gracias a Dios porque me regaló este sueño. A mi mamá porque creyó en mí desde el principio. A quien tengo aquí a mi lado que es la persona que creyó en mí, con la que hago música, mi productor, mi compañero. A mi maravilloso equipo, a Universal Latino, muchas gracias por creer en mí. A la Academia y todos los nominados esto es de ustedes los admiro y respeto muchísimo. A la gente que escucha mi música y me trajeron acá. Muchas gracias. Y por último, dar las gracias a Joe por acompañarme esta noche cantando la canción que sale esta medianoche. Muchas gracias", fueron las palabras de la artista bogotana.