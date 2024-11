🔴EN VIVO | Latin Grammy 2024: Shakira y Bizarrap ya se llevaron su primer premio de la noche

Miami recibe este jueves 14 de noviembre a los mejores talentos de la música latina, quienes hacen presencia en el Kaseya Center para la edición 25 de los Latin Grammy. Siga en vivo cada detalle de la ceremonia.

1:00 p. m. Carlos Vives recibe homenaje en los Latin Grammy

Uno de los primeros eventos del día y previo a la gran ceremonia de premiación fue la entrega del reconocimiento de Persona del año al cantante colombiano Carlos Vives por sus más de 30 años de trayectoria y su impacto en la cultura latina.

El homenaje al samario se llevó a cabo en el Miami Beach Convention Center, en donde seis previos homenajeados a Persona del Año dieron inicio a la celebración con un espectacular acto de apertura. Por otro lado, artistas como Rubén Blades, Camilo, Silvestre Dangond, Gloria Estefan, Fonseca, Luis Fonsi, Kany García, Goyo, Grupo Frontera, Juan Luis Guerra, Juanes, Alejandro Sanz, Julieta Venegas, Wisin y Sebastián Yatra celebraron al colombiano.

2:00 p. m. Inicia la ceremonia previa de los Latin Grammy

En el Kaseya Center de Miami, se empiezan a entregar los primeros premios del día. Edgar Barrera, el artista más nominado de esta edición recibió el primero como compositor del año.

2: 30 p. m. Shakira se lleva su primer Latin Grammy

Aunque la colombiana no estuvo presente en la ceremonia, obtuvo su primer premio junto a el productor argentino Bizarrap y el DJ neerlandés Tiesto por su colaboración BZRP Music Sessions Vol. 53 (Tiësto Remix) en la categoría mejor interpretación de música electrónica.

Bizarrap fue el encargado de subir al escenario y recibir el gramófono, por el que expresó: "Conocí la música electrónica gracias a Tiesto cuando tenía 6 o 7 años, mi papá me lo mostraba y ahora pudimos hacer una canción juntos, el remix de una canción tan grande con Shakira. Ya ganamos el año pasado pero esto nos permite seguir compartiendo esta canción que tantas alegrías nos dio. Le quiero mandar un abrazo a Tiesto que debe andar por el mundo de gira y a Shakira, que es una reina, quiero desearle la mejor de las suertes en el tour".

3:30 p. m. Empate en los Latin Grammy

En la categoría mejor diseño de empaque se dio una decisión poco común por parte de la Academia Latina de la Grabación entregó el premio a dos trabajos distintos que fueron: En Vivo - 100 Años de Azúcar y Karma.

5:40 p. m. Segundo empate en una categoría de los Latin Grammy

Por segunda ocasión en los Latin Grammy se llegó a un empate en otra categoría. Fue en la de mejor canción de cantautor en la que triunfó el uruguayo Jorge Drexler y la puertorriqueña Kany García con Derrumbe y García, respectivamente.

Drexler expresó al recibir el gramófono que "esto sí que estaba fuera de los planes, quiero agradecer a la Academia por premiar una canción como esta, triste, Derrumbe habla del momento del quiebre de una relación, una idea de Diego Luna para su serie Todo va a estar bien".

Por su parte, Kany García dijo "muchísimas gracias por este reconocimiento tan lindo, agradezco al amigo que hace unos años me dijo: 'tienes que hacer una canción que hable de tus miedos', a veces para una mujer, dentro del mundo en el que vivimos, lo menos de lo que queremos hablar es del miedo, porque nos enseñaron que no sirve de nada, por eso me costó tanto escribir una canción como esta".

6:24 p. m. Fonseca gana Latin Grammy por su álbum Tropicalia

Vestido de blanco, el cantante colombiano Fonseca subió al escenario para reclamar el gramófono a mejor álbum tropical contemporáneo con su disco Tropicalia. El artista le ganó en esta categoría a colegas nacionales como Camilo y Gusi, quienes también estaban nominados.

"Para mí este álbum ha sido un viaje muy bonito porque ha sido un viaje a retarme, a irme a esos géneros que me han influenciado a lo largo de mi carrera, sumergirme ahí, gracias a cada uno de los productores, compositores, ingenieros, mi familia que está acá acompañándome, mis papás, mi esposa, mis hijos y mis hermanos", expresó.

Estos son los ganadores de los Latin Grammy 2024

Compositor del Año: Edgar Barrera

Mejor Álbum de Música Alternativa: Autopoética - Mon Laferte

Mejor interpretación de música electrónica latina: BZRP Music Sessions Vol. 53 (Tiësto Remix) - Bizarrap y Shakira

Mejor Video Musical Versión Larga: Grasa (Album Long Form)/ Nathy Peluso Agustín Puente, video director

Mejor Álbum de Música Popular/Música Afro-Portuguesa Brasileira: Se o Meu Peito Fosse o Mundo/ Jota.Pê

Mejor Álbum de Música Cristiana (Lengua Portuguesa): Deixa Vir - Vol II (Ao Vivo)/ Thalles Roberto

Mejor Álbum Instrumental: Tembla - Hamilton De Holanda & C4 Trío

Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa: Cachimbo da Paz 2/ Gabriel O Pensador, Lulu Santos, Xamã/ del álbum Antídoto Pra Todo Tipo de Veneno

Mejor Álbum de Samba/Pagode: Xande Canta Caetano/ Xande De Pilares

Mejor Álbum de Rock / Música Alternativa en Lengua Portuguesa: Erasmo Esteves/ Erasmo Carlos

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa: Mariana e Mestrinho/ Mariana Aydar, Mestrinho

Mejor Arreglo: Night In Tunisia - Hilario Durán, arranger (Hilario Durán And His Latin

Mejor Diseño de Empaque: En Vivo - 100 Años de Azúcar/ Nelson Albareda, Sebastian Aristizabal, Kemelly en empate con Karma/ Carlos Ortíz, art director (Diana Burco)

Mejor Canción Alternativa: El Día Que Perdí Mi Juventud - (Nathy Peluso) Devonté Hynes & Nathy Peluso, compositores/ del álbum Grasa

Mejor canción pop: Feriado – Rawayana

Mejor Álbum de Música Banda: Diamantes - Chiquis

Mejor Álbum Merengue/Bachata: Radio Güira - Juan Luis Guerra 4.40

Mejor Álbum Tropical Tradicional: Rodando Por El Mundo - José Alberto “El Canario”

Mejor Álbum de Música Latina Para Niños: ¡A Cantar!/ Danilo & Chapis

Mejor Álbum Cristiano (En Español): Kintsugi/ Un Corazón

Mejor Álbum Cantautor: Pausa - Leonel García

Mejor Álbum de Música Tejana: Imperfecto - El Plan

Mejor Álbum de Música Ranchera/ Mariachi: Te Llevo En La Sangre - Alejandro Fernández

Mejor Canción Regional Mexicana: El Amor De Su Vida - Grupo Frontera, Grupo Firme/ Edgar Barrera & Kevyn Mauricio Cruz, Compositores/ del álbum El Comienzo

Mejor Álbum de Música Clásica: Fandango/ (Los Angeles Philharmonic/ Los Angeles Philharmonic/Platoon/ Anne Akiko Meyers & Gustavo Castillo; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, álbum productores

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum: Se o Meu Peito Fosse o Mundo - Thiago Baggio, Will Bone, Leonardo Emocija, Rodrigo Lemos & Felipe Vassão, engineers; João Milliet, mixer

Mejor Canción de Cantautor: Derrumbe - Jorge Drexler en empate con García - Kany García del álbum García

Mejor canción de rock: No me preguntes (live) - Draco Rosa

Mejor canción de pop/rock: 5 horas menos - Conociendo Rusia ft. Natalia Lafourcade

Mejor Canción en Lengua Portuguesa: Ouro Marrom/ Jota.Pê, songwriter (Jota.Pê) del álbum Se o Meu Peito Fosse o Mundo

Mejor Álbum de Música Sertaneja: Boiadeira Internacional (Ao Vivo) Ana Castela

Mejor Álbum de Pop Contemporâneo en Lengua Portuguesa: Os Garotin De São Gonçalo/ Os Garotin

Mejor Video Musical Versión Corta: 313/ Residente Featuring Penélope Cruz & Silvia Pérez Cruz Residente, video director; Carolina Wolf, productor de video

Mejor Álbum Folclórico: Raíz Nunca Me Fuí - Lila Downs, Niña Pastori, Soledad

Mejor Álbum de Música Flamenca: Historias De Un Flamenco/ Antonio Rey

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: Tropicalia - Fonseca

Mejor Álbum de Salsa: Siembra: 45° Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022) - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta