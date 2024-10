Eminem será abuelo: el rapero mostró los detalles en su nuevo video musical

El rapero norteamericano Eminem hizo el lanzamiento del video musical de su canción Temporary. Las imágenes develaron una nueva etapa del artista, quien anunció que pronto se convertiría en abuelo.

>>> Le recomendamos: ¿Eres tú, Eminem? El rapero inauguró su restaurante y sorprendió a los clientes

Eminem será abuelo

Este 3 de octubre de 2024, Eminem, cuyo nombre real es Marshall Bruce Mathers III, posteó en sus plataformas el video de su canción Temporary, una colaboración con Skylar Grey. La letra del tema está dedicada a su hija, Hailie Jade, a quien previamente ya le había dedicado algunas de sus canciones.

"La verdad es que lo que más me asusta es no poder decirte todo lo que quiero cuando yo ya no esté aquí. Entonces, esta canción es para Hailie, para cuando llegue ese día", expresa el rapero en una lírica que demuestra el amor que tiene por su pequeña.

Publicidad

Lo que de por sí ya era emotivo adquirió un nuevo significado al ver el video de la canción, donde Eminem muestra videos y fotos con su hija en los últimos años, incluidos algunos recuerdos de la reciente boda de la joven con el economista Evan McClintock.

Casi al final del metraje, se ve a Eminem sentado en las afueras de una casa. Hailie, su hija, se acerca y le entrega una camiseta deportiva que tiene estampado la palabra grandpa (abuelo) en la espalda. Momentos después ella le entrega una ecografía, lo que confirma la noticia de que está embarazada.

Publicidad

"Eminem va a ser un abuelo tan salvaje", "ver llorar a Eminem es lo más humano que he visto en mi vida" y "muchas gracias por compartir esto con nosotros, sabemos lo privado que eres", algunos de los comentarios que dejaron sus fans en el video, que alcanzó cientos de miles de visualizaciones a horas de haber sido publicado en YouTube.

Otros de los aficionados hicieron análisis más profundos del metraje, diciendo que mostraba toda la transformación personal que ha tenido este artista.

"No creo que ustedes entiendan la importancia y el momento de cierre que representa este videoclip. No se trata solo de la carrera de Eminem, sino de su viaje como padre, que es su verdadero propósito espiritual. Desde luchar contra un trauma familiar y enfrentar un odio interminable, hasta ser un joven desesperado que intentaba mantener a su hija, cada lucha que soportó fue por ella", explicó uno de los amantes de su música.

Video oficial de Temporary, de Eminem feat Skylar Grey

Publicidad

>>> Puede interesarle: Pánico en concierto de Eminem por uso de efectos pirotécnicos