Empleado de Mauricio Leal dice que el estilista se le apareció en sueños: "No lo asimila"

Andrés Felipe Olarte, un hombre que trabajó con el equipo de Mauricio Leal Peluquería y que era de confianza para el famoso estilista, reveló recientemente que Leal se ha comunicado con él a través de sueños.

¿Qué le dice Mauricio Leal a su empleado en sueños?

Olarte tuvo un diálogo con el programa La Red Viral luego de que el caso de Mauricio Leal volviera a ser tendencia por los videos revelados por Noticias Caracol en vivo, horas antes del doble homicidio del estilista y su madre. Aseguró que el mismo día en el que sucedió el crimen, sintió la presencia de su amigo.

El hombre señaló que, luego de que las autoridades alzaran los cuerpos del estilista y su mamá en la casa de La Calera, él decidió irse del lugar y salió en su carro. "Sentí un golpe en la parte de atrás del carro y, en el trayecto hacia la entrada principal de La Calera, siento a Mauro sentado en mi espalda; me dio un escalofrío, pero en realidad, nada de miedo".

Al sentir la presencia de Leal en el carro, Olarte empezó a preguntarle qué había pasado. "Yo le decía en mi mente ‘Mauro, ¿qué pasó?’. Yo lo sentía achantado y confuso y me da a entender que me va a decir qué fue lo que pasó por medio de un sueño".

Pasaron varios días y no hubo más señales, pero Olarte señaló que desde que vio a Yhonier Leal el día del homicidio, sospechó de él. "Un día me escribe una clienta que 'imagínate que soñé con Mauro y me dijo: 'Lo que Andrés Olarte piensa, lo que él cree que pasó, es lo que realmente pasó".

Después de ese suceso, Olarte tuvo tres sueños con Mauricio Leal. Asegura que cuando vio a su jefe sintió que el estilista estaba "en un limbo, ni triste ni alegre, sino como ido, no sabe qué pasó (...) Él como que no puede explicar, es como si para él no hubiera pasado nada, no lo ha podido asimilar, que tu propia sangre haga eso, no se lo imagina nadie".

Agregó que el sueño más revelador fue el último, que sucedió la noche antes de la captura de Yhonier Leal por el doble homicidio. "El último sueño fue con los dos, yo no había soñado con la mamá. Es un sueño raro, a Mauro lo sigo sintiendo igual y la mamá me dice que muchas gracias por haber estado ahí, que nos vio y nos agradece por haber estado pendientes al llegar afuera de la casa".

¿Por qué sospechó desde un inicio de Yhonier Leal?

Para Olarte la actitud de Yhonier el día de la muerte de su hermano y su mamá fue clave para empezar a sospechar lo peor. Recuerda que lo vio "normal, tranquilo, ni una sola lágrima le he visto soltar hasta el día de hoy", y agrega que "son personas que camuflan sus sentimientos".

Sobre la relación entre Mauricio y Yhonier Leal, Andrés Olarte reveló que era positiva a pesar de que tenían algunos roces. "[Yhonier] estaba remal en Cali y Mauro se lo trae. Él trabajó como tres años ahí, pero por temas de no poder figurar como él quería decide hacer su propio camino y [Mauricio], en toda su nobleza, le ayuda a montar su propia peluquería".

