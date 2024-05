Epa Colombia cuenta que estuvo en quiebra y cómo se recuperó: "Perdí miles de millones"

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, se hizo famosa por sus videos en redes sociales y, desafortunadamente, por un acto vandálico en una estación de TransMilenio, pero durante los últimos años se ha hecho más relevante como una exitosa empresaria en la venta de queratinas para alisar el cabello.

Aunque su empresa ha sido todo un éxito, permitiéndole tener grandes lujos, regalar dinero y pagar un costoso procedimiento para poder quedar embarazada, en una reciente entrevista en el podacst Vos Podés la bogotana reveló que hasta hace poco logró salir de la quiebra.

Epa Colombia estaba hablando sobre el cambio radical que ha tenido en su vida personal a nivel físico y espiritual. "Dios me ha transformado. Démosle todo el crédito a Karol, yo he madurado mucho porque Karol me enseñó a madurar y la gente lo ha notado. Esta nueva pareja no me graba en TransMilenio, esta nueva pareja me dice: 'vamos a sacar tu empresa adelante. Aprende a hablar, escucha, analiza y vístete bien'".

Además de todo esto, la empresaria reveló que Karol Samantha actualmente es la gerente de sus peluquerías, "es la tesorera, es la administradora, es la de recursos humanos, es la abogada". Según Epa Colombia, su pareja llegó a ponerle orden a su empresa, pues cuando ella estaba a cargo la manejaba de una manera muy informal.

"Mi empresa estaba quebrada, tengo que ser sincera y nunca lo he hablado, mi empresa estaba quebrada en 2022 y con Karol la recuperamos en 2023. Perdió muchos millones de pesos porque los contadores hacían malas declaraciones y la empresa iba en pérdidas", señaló la empresaria.

Según la empresaria, de ahí vinieron sus problemas con entidades como la Dian, porque le era difícil cumplir con el pago de impuestos cuando su empresa estaba en quiebra, además, tenía una nómina de 350 millones de pesos. "Perdí miles de millones de pesos y en 2023 nos recuperamos gracias a Karol y gracias al francés que me hace las queratinas", reconoció.