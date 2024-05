Epa Colombia habló con sinceridad sobre su salud tras el parto: "Me dio depresión"

Epa Colombia, quien hace poco se convirtió en madre, ha mostrado en sus redes sociales su camino para conseguirlo. Recientemente, la empresaria de queratinas se sinceró con sus seguidores sobre los problemas que ha enfrentado con todo este proceso, especialmente, los relacionados con su salud mental.

En sus redes sociales, Epa Colombia conversó con sus seguidores sobre los retos que ha tenido que afrontar en esta nueva etapa de su vida, especialmente porque su embarazo no fue tradicional.

"Si nos ponemos a hablar acá entre mujeres, amiga, a mí me dio depresión. No es depresión fuerte, que me quiero tirar por un balcón, no, pero a mí si me dio mucha depresión, me dio ansiedad, muchos malos pensamientos. Yo salgo a las redes sociales a decir 'linda, estoy bien', pero ya después me desconecto y pues cada quien vive su mierdero", relató la creadora de contenido.

A pesar de esto, Epa Colombia aseveró estar agradecida con Dios por manifestarse de diferentes maneras en su vida, enfatizando en que su pareja, Karol Samantha, ha sido una excelente pareja.

"A mí me ha ido tan bien en todo, de verdad es que yo soy muy bendecida, te lo juro", resaltó la influenciadora mientras tomaba unos tragos de cerveza.

En sus historias, la nueva madre mostró nuevas imágenes de la bebé, quien solo tiene unas cuantas semanas de vida, resaltando que, además del apoyo de su pareja, sus seguidores también la han llenado de palabras de cariño y aliento.

"Hija, si tú supieras cuanto te aman mis seguidores, te derretirías de amor. Todos los días preguntan por ti", escribió Epa Colombia en sus redes, donde mostró los intensos ojos azules de su primogénita.

