Epa Colombia quiere agrandar la familia: ¿su novia será la próxima embarazada?

Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia, aseguró que en los próximos años quiere que su primogénita tenga al menos otros dos hermanos. La nueva madre contó los detalles del proceso por el cual logró embarazarse y cómo lo harían en el futuro.

En abril de 2024, Epa Colombia y su pareja, Karol Samantha, dieron la bienvenida a su primera hija, Daphne Samara. En una reciente entrevista con el pódcast Vos podés, Barrera aseveró que los primeros meses de su embarazo padeció de fuertes náuseas, además de ser constantemente criticada por su relación homosexual y los métodos que utilizó para concebir.

"Yo he sido muy juzgada en ese tema... solamente se necesita el esperma, más no el papel de papá, porque muchos en Colombia no lo saben hacer. ¿Cuántas mujeres quedan embarazadas y ni siquiera le pasan la cuota alimenticia? Este tema de que yo esté con mi pareja y sea mujer, entonces la discriminación", comentó la creadora de contenido.

También confesó que su pareja ha sido quien ha dormido con la recién nacida estas semanas, especialmente porque ella es más grande y tiene experiencia con bebés, pues ya era madre. Recalcó que Daphne Samara es una niña muy inteligente y que, a su corta edad, ya reconoce las voces de su mamá.

La empresaria de queratinas también comentó que su futura esposa "es experta dando niños", por lo cual el que tuvieran un óvulo con una niña fue casi un milagro. Esperan que, en el futuro, Karol Samantha pueda embarazarse de "una niña igualita a la Epa Colombia" y Daneidy pueda gestar un niño.

"Nosotros vamos a seguir teniendo hijos, si Dios lo permite. Las personas, con su envidia, terrible. Pero, si se nos da la oportunidad, si nuestra relación continua, pues sí. Aunque Dios dijo que mi familia va a ser próspera, entonces esperemos a ver qué", comentó Daneidy.

